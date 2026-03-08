Формула-2. Австралия. Цолов выиграл 2-ю гонку, Камара – 2-й, ван Хупен – 3-й, Херта – 7-й, Данн и Беганович сошли

Цолов выиграл главную гонку «Ф-2» в Мельбурне, Данн и Беганович сошли.

Пилот «Кампоса » Никола Цолов одержал дебютную победу в «Формуле-2» и стал первым болгарским спортсменом, выигравшим гонку на данном уровне.

Второе место по итогам основного заезда в Мельбурне занял чемпион «Формулы-3» Рафаэль Камара («Инвикта»), третье – гонщик «Трайдента » Лауренс ван Хупен.

Напарники по «Родену» Алекс Данн и Мартиниус Стенсхорне сошли после столкновения между собой в борьбе за лидерство. Обладатель поул-позиции Дино Беганович («ДАМС ») завершил гонку досрочно из-за поломки. Пилот «Хайтека» Колтон Херта прорвался с 14-й стартовой позиции на седьмую.

Цолов стал лидером чемпионата с 25 очками, у Камары и ван Хупена по 18, гонщик «Хайтека» Ритомо Мията набрал 14 баллов, Тасанапол Интрапхувасак («АРТ») – 13.

