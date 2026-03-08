  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-2. Австралия. Цолов выиграл 2-ю гонку, Камара – 2-й, ван Хупен – 3-й, Херта – 7-й, Данн и Беганович сошли
0

Формула-2. Австралия. Цолов выиграл 2-ю гонку, Камара – 2-й, ван Хупен – 3-й, Херта – 7-й, Данн и Беганович сошли

Цолов выиграл главную гонку «Ф-2» в Мельбурне, Данн и Беганович сошли.

Пилот «Кампоса» Никола Цолов одержал дебютную победу в «Формуле-2» и стал первым болгарским спортсменом, выигравшим гонку на данном уровне.

Второе место по итогам основного заезда в Мельбурне занял чемпион «Формулы-3» Рафаэль Камара («Инвикта»), третье – гонщик «Трайдента» Лауренс ван Хупен.

Напарники по «Родену» Алекс Данн и Мартиниус Стенсхорне сошли после столкновения между собой в борьбе за лидерство. Обладатель поул-позиции Дино Беганович («ДАМС») завершил гонку досрочно из-за поломки. Пилот «Хайтека» Колтон Херта прорвался с 14-й стартовой позиции на седьмую.

Цолов стал лидером чемпионата с 25 очками, у Камары и ван Хупена по 18, гонщик «Хайтека» Ритомо Мията набрал 14 баллов, Тасанапол Интрапхувасак («АРТ») – 13.

Формула-2. Австралия. Дюрксен выиграл 1-ю гонку, Леон – 2-й, Данн – 3-й, Херта – 16-й

Формула-2. Австралия. Беганович выиграл первую квалификацию сезона, Стенсхорне – 2-й, Данн – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-2
результаты
ДАМС
Дино Беганович
Колтон Херта
Хайтек
Алекс Данн
Тасанапол Интрапхувасак
Лауренс ван Хупен
Никола Цолов
Кампос Рейсинг
Мартиниус Стенсхорне
Ритомо Мията
АРТ
Трайдент
Рафаэл Камара
Инвикта
Роден
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
54 минуты назад
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Руководитель «Кадиллака»: «Нужно работать над улучшением надежности болида»
вчера, 18:48
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем