Формула-2. Австралия. Дюрксен выиграл 1-ю гонку, Леон – 2-й, Данн – 3-й, Херта – 16-й
Дюрксен выиграл 1-ю гонку сезона «Ф-2», Херта – 16-й.
Пилот «Инвикты» Йозуа Дюрксен одержал победу в спринте в Австралии после старта со второй позиции.
Вторым финишировал Ноэль Леон из «Кампоса», третьим – гонщик «Родена» Алекс Данн, стартовавший с поула Тасанапол Интрапхувасак («АРТ») стал четвертым.
Габриэле Мини из «МП Моторспорт» прорвался с 21-й строчки на шестую, экс-гонщик «Индикара» Колтон Херта («Хайтек») дошел до контакта с соперником из «Кампоса» Николой Цоловым и завершил заезд 16-м (болгарский пилот стал 17-м).
Формула-2. Австралия. Беганович выиграл первую квалификацию сезона, Стенсхорне – 2-й, Данн – 3-й
