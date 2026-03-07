  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-2. Австралия. Дюрксен выиграл 1-ю гонку, Леон – 2-й, Данн – 3-й, Херта – 16-й
0

Формула-2. Австралия. Дюрксен выиграл 1-ю гонку, Леон – 2-й, Данн – 3-й, Херта – 16-й

Дюрксен выиграл 1-ю гонку сезона «Ф-2», Херта – 16-й.

Пилот «Инвикты» Йозуа Дюрксен одержал победу в спринте в Австралии после старта со второй позиции.

Вторым финишировал Ноэль Леон из «Кампоса», третьим – гонщик «Родена» Алекс Данн, стартовавший с поула Тасанапол Интрапхувасак («АРТ») стал четвертым.

Габриэле Мини из «МП Моторспорт» прорвался с 21-й строчки на шестую, экс-гонщик «Индикара» Колтон Херта («Хайтек») дошел до контакта с соперником из «Кампоса» Николой Цоловым и завершил заезд 16-м (болгарский пилот стал 17-м). 

Формула-2. Австралия. Беганович выиграл первую квалификацию сезона, Стенсхорне – 2-й, Данн – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФормула-2
Алекс Данн
Роден
Тасанапол Интрапхувасак
Никола Цолов
Кампос Рейсинг
МП Моторспорт
Йозуа Дюрксен
Хайтек
АРТ
logoИндикар
Колтон Херта
Габриэле Мини
Инвикта
Ноэль Леон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
54 минуты назад
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Руководитель «Кадиллака»: «Нужно работать над улучшением надежности болида»
вчера, 18:48
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем