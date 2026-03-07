Формула-2. Австралия. Дюрксен выиграл 1-ю гонку, Леон – 2-й, Данн – 3-й, Херта – 16-й

Дюрксен выиграл 1-ю гонку сезона «Ф-2», Херта – 16-й.

Пилот «Инвикты» Йозуа Дюрксен одержал победу в спринте в Австралии после старта со второй позиции.

Вторым финишировал Ноэль Леон из «Кампоса », третьим – гонщик «Родена» Алекс Данн, стартовавший с поула Тасанапол Интрапхувасак («АРТ») стал четвертым.

Габриэле Мини из «МП Моторспорт» прорвался с 21-й строчки на шестую, экс-гонщик «Индикара » Колтон Херта («Хайтек») дошел до контакта с соперником из «Кампоса» Николой Цоловым и завершил заезд 16-м (болгарский пилот стал 17-м).

