Стартовала первая практика «Формулы-1» в 2026 году

В Мельбурне стартовал первый гоночный уик-энд сезона-2026 «Формулы-1».

Первым гонщиком, выехавшим на трассу «Альберт-парк» в первой тренировке перед Гран-при Австралии стал пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг.

Буквально через 2 минуты гонщик «Макларена» Оскар Пиастри замедлился на треке и сообщил о потере мощности двигателя. На трассе включили режим виртуального автомобиля безопасности.

Проблемы с машиной во время тренировки старта возникли также у новичка Арвида Линдблада из «Рейсинг Буллз».