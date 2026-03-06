Стартовала первая практика «Формулы-1» в 2026 году
В Мельбурне стартовал первый гоночный уик-энд сезона-2026 «Формулы-1».
Первым гонщиком, выехавшим на трассу «Альберт-парк» в первой тренировке перед Гран-при Австралии стал пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг.
Буквально через 2 минуты гонщик «Макларена» Оскар Пиастри замедлился на треке и сообщил о потере мощности двигателя. На трассе включили режим виртуального автомобиля безопасности.
Проблемы с машиной во время тренировки старта возникли также у новичка Арвида Линдблада из «Рейсинг Буллз».
Опубликовал: Дмитрий Федотов
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Феррари минимум на +10 км/ч быстрее всех на самом быстром замере скорости.
Айзак на 0,1-0,2 быстрее Льюиса, но оба достаточно опасно вылетали.
Мерс в +0,5-0,6 и я бы не сказал, что они не атакуют.
Мак еще хуже (+1,0-1,2). Проблесков лидерства не наблюдается.
На машине Ландо сменят коробку, в FP1 он толком и не поездил.
Мерсы может и атаковали, но скорее с задушенным движком
задушенные движки такая штука видимо будет в этом сезоне... универсальная) у Чеко движок смачно помер на торможении и в режиме рекуперации. душить скорее всего придется всем, но по-разному