6

Стартовала первая практика «Формулы-1» в 2026 году

В Мельбурне стартовал первый гоночный уик-энд сезона-2026 «Формулы-1».

Первым гонщиком, выехавшим на трассу «Альберт-парк» в первой тренировке перед Гран-при Австралии стал пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг.

Буквально через 2 минуты гонщик «Макларена» Оскар Пиастри замедлился на треке и сообщил о потере мощности двигателя. На трассе включили режим виртуального автомобиля безопасности.

Проблемы с машиной во время тренировки старта возникли также у новичка Арвида Линдблада из «Рейсинг Буллз».

Опубликовал: Дмитрий Федотов
logoФормула-1
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoАуди
logoНико Хюлькенберг
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мдааа.. Астон Мартин какое-то дно днищенское
Ответ Князефф
Мдааа.. Астон Мартин какое-то дно днищенское
Эффект Алонсо можно уже это так называть
Ответ Князефф
Мдааа.. Астон Мартин какое-то дно днищенское
Это же великий Ньюи 🤣
Макс и Шарль - ноздря в ноздрю, но РедБуллу лучше всех дается последний сектор
Феррари минимум на +10 км/ч быстрее всех на самом быстром замере скорости.
Айзак на 0,1-0,2 быстрее Льюиса, но оба достаточно опасно вылетали.
Мерс в +0,5-0,6 и я бы не сказал, что они не атакуют.
Мак еще хуже (+1,0-1,2). Проблесков лидерства не наблюдается.
На машине Ландо сменят коробку, в FP1 он толком и не поездил.
Ответ ням ням
Макс и Шарль - ноздря в ноздрю, но РедБуллу лучше всех дается последний сектор Феррари минимум на +10 км/ч быстрее всех на самом быстром замере скорости. Айзак на 0,1-0,2 быстрее Льюиса, но оба достаточно опасно вылетали. Мерс в +0,5-0,6 и я бы не сказал, что они не атакуют. Мак еще хуже (+1,0-1,2). Проблесков лидерства не наблюдается. На машине Ландо сменят коробку, в FP1 он толком и не поездил.
Гасли самый быстрый и странно, что ауди не наверху, так как в прямом эфире больше 320 разгонялись.
Мерсы может и атаковали, но скорее с задушенным движком
Ответ Тим Тим
Гасли самый быстрый и странно, что ауди не наверху, так как в прямом эфире больше 320 разгонялись. Мерсы может и атаковали, но скорее с задушенным движком
оч странно когда это он успел. но я по ходу практики коммент написал, и когда я смотрел, у ферров было 311-313, а у Макса больше 300 не было ни на одном замере.
задушенные движки такая штука видимо будет в этом сезоне... универсальная) у Чеко движок смачно помер на торможении и в режиме рекуперации. душить скорее всего придется всем, но по-разному
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тото Вольфф: «Удивило, что «Феррари» не заехала на пит-стоп сразу после «Мерседеса»
24 минуты назад
Арвид Линдблад: «Горжусь тем, как провел дебютный уик-энд»
27 минут назад
Алонсо начал 23-й сезон в «Ф-1», улучшив собственный рекорд, Хэмилтон вышел на чистое 2-е место (20)
30 минут назад
Эдриан Ньюи: «Алонсо сошел, чтобы сберечь компоненты. Данные, полученные в Австралии, помогут в Китае»
53 минуты назад
Джордж Расселл в ответ на критику Норриса: «Вряд ли бы Норрис говорил то же самое, если бы побеждал»
55 минут назад
Фернандо Алонсо о прорыве на старте: «24 года я чувствовал себя сильнее остальных, на 25-й по-прежнему это ощущаю»
сегодня, 07:48
Макс Ферстаппен: «Надеюсь, в ФИА и «Ф-1» что-то предпримут. Ведь о проблемах говорю не только я»
сегодня, 07:47
Фредерик Вассер: «Мерседес» был сильнее «Феррари» на протяжении всего уик-энда»
сегодня, 07:44
Джордж Расселл после финиша: «Мне нравится эта машина. Мне нравится этот мотор»
сегодня, 07:23
Ландо Норрис: «Гонки стали слишком хаотичными, а обгоны неестественными»
сегодня, 07:19
Ко всем новостям
Последние новости
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Рекомендуем