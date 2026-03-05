  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Изак Аджар: «У меня нет конкретных целей на Гран-при Австралии. Для начала важно просто добраться до финиша»
1

Изак Аджар: «У меня нет конкретных целей на Гран-при Австралии. Для начала важно просто добраться до финиша»

Аджар озвучил цели на Гран-при Австралии.

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар рассказал о том, какие цели ставит перед собой на предстоящий Гран-при Австралии и первые гонки нового сезона в целом.

«У меня нет конкретных целей на Гран-при Австралии. Для начала будет важно просто добраться до финиша – а сделать это будет непросто для любого из участников, учитывая то, что у новых машин обязательно будут возникать какие-то проблемы с надежностью.

В обычной ситуации я бы сказал, что цель – заработать очки. Но будучи пилотом «Ред Булл» я должен сказать, что настоящей целью должны быть попадания на подиумы. И в целом [в контексте борьбы в чемпионате] все будет решаться во второй половине сезона. В первой же половине главным будет добираться до финиша гонок», – рассказал Аджар.

Горячие вопросы к «Ф-1»: «читерский» «Мерседес» победит чемпиона тестов «Феррари»? Поднимется ли команда Алонсо со дна?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoФормула-1
logoРед Булл
logoИзак Аджар
Гран-при Австралии
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Хороший настрой, сначала освоится, а там уже и бороться!
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шарль Леклер: «Приятно удивлен скоростью «Феррари» в сравнении с «Мерседесом»
4 минуты назад
Исполнительный директор «Феррари»: «Рад за команду, за Вассера, за пилотов»
18 минут назад
Фернандо Алонсо: «В Китае «Астон Мартин» снова будет действовать крайне осторожно. В Японии будут обновления и больше батарей, надеюсь»
36 минут назад
Ландо Норрис: «У «Макларена» примерно такой же темп, как и у «Ред Булл». Плохая новость – отставание от лидеров велико»
37 минут назад
Тото Вольфф: «Удивило, что «Феррари» не заехала на пит-стоп сразу после «Мерседеса»
сегодня, 08:41
Арвид Линдблад: «Горжусь тем, как провел дебютный уик-энд»
сегодня, 08:38
Алонсо начал 23-й сезон в «Ф-1», улучшив собственный рекорд, Хэмилтон вышел на чистое 2-е место (20)
сегодня, 08:35
Эдриан Ньюи: «Алонсо сошел, чтобы сберечь компоненты. Данные, полученные в Австралии, помогут в Китае»
сегодня, 08:12
Джордж Расселл в ответ на критику Норриса: «Вряд ли бы Норрис говорил то же самое, если бы побеждал»
сегодня, 08:10
Фернандо Алонсо о прорыве на старте: «24 года я чувствовал себя сильнее остальных, на 25-й по-прежнему это ощущаю»
сегодня, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Рекомендуем