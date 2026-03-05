Изак Аджар: «У меня нет конкретных целей на Гран-при Австралии. Для начала важно просто добраться до финиша»
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар рассказал о том, какие цели ставит перед собой на предстоящий Гран-при Австралии и первые гонки нового сезона в целом.
«У меня нет конкретных целей на Гран-при Австралии. Для начала будет важно просто добраться до финиша – а сделать это будет непросто для любого из участников, учитывая то, что у новых машин обязательно будут возникать какие-то проблемы с надежностью.
В обычной ситуации я бы сказал, что цель – заработать очки. Но будучи пилотом «Ред Булл» я должен сказать, что настоящей целью должны быть попадания на подиумы. И в целом [в контексте борьбы в чемпионате] все будет решаться во второй половине сезона. В первой же половине главным будет добираться до финиша гонок», – рассказал Аджар.
Горячие вопросы к «Ф-1»: «читерский» «Мерседес» победит чемпиона тестов «Феррари»? Поднимется ли команда Алонсо со дна?