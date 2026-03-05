Штраф Боттаса в 5 позиций на старте Гран-при Австралии был аннулирован благодаря новым правилам

Штраф Боттаса на Гран-при Австралии был аннулирован.

Пилоту «Кадиллака » Валттери Боттасу на Гран-при Австралии не придется отбывать полученный в прошлом штраф в виде потери 5 мест на стартовой решетке.

Последней на данный момент проведенной Боттасом гонкой в «Ф-1» является Гран-при Абу-Даби 2024 года. Тот заезд сложился для финна неудачно – Валттери получил два штрафа по 5 секунд каждый за контакты с болидами Серхио Переса и Кевина Магнуссена.

Из-за того, что Боттас сошел с дистанции гонки не смог отбыть полученный штраф, он трансформировался в потерю 5 мест на стартовой решетке следующего для него Гран-при в «Формуле-1».

Однако благодаря последним поправкам, внесенным в регламент, штраф Боттаса был отменен – теперь штраф менее чем в 15 позиций на стартовой решетке аннулируется через год после получения.

