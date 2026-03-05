Шарль Леклер: «Как кажется, «Мерседес» сейчас сильнее «Феррари». Нам нужно избегать чрезмерных реакций»

Леклер не считает «Феррари» фаворитом сезона.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о том, в каком положении итальянская команда подходит к старту сезона-2026.

Леклер считает, что «Феррари» нельзя считать фаворитами и что болид «Мерседеса» сейчас быстрее.

«Борьба за чемпионский титул? У меня нейтральное мнение на этот счет нет ни особой уверенности, ни особо серьезных сомнений. Я вполне уверен, что мы весьма неплохо поработали с точки зрения подготовки к первой гонке сезона. Но я также знаю о том, что «Мерседес», как кажется, сейчас сильнее нас. Так что нам нужно сохранять спокойствие и избегать чрезмерных реакций.

Это лишь первая гонка сезона. Очевидно, что я с волнением жду начала и возможности увидеть, где же «Феррари» окажется относительно конкурентов. Однако у меня есть ощущение, и оно сильнее чем раньше, что в этом году судьба титула будет зависеть от темпов развития болидов по ходу сезона – поскольку концепции болидов совсем новые.

У нас было несколько дней тестов и мы более или менее понимаем, с чем нам работать. Но при этом мы не знаем своего положения относительно конкурентов. Осталось еще несколько вопросов, но тесты для нас прошли хорошо, и я надеюсь, что и первая гонка тоже сложится хорошо», – рассказал Леклер.

