Ландо Норрис: «Не думаю, что «Макларен» начинает сезон в положении отстающего»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту нового сезона.
По словам Норриса, у команды в любом случае будут неплохие шансы добиться успеха, даже если в первых гонках «Макларен» будет отставать от прямых конкурентов.
«Не думаю, что мы начинаем сезон в положении отстающих. Потому что если вы оказываетесь второй, третьей или четвертой по скорости командой в пелотоне, это нельзя назвать отставанием. Это все равно отличная стартовая позиция.
И в предыдущие годы, когда прибавить по ходу сезона было сложнее, мы успешно это доказывали. И я продолжаю в это верить. Потому что сезон в любом случае будет длинным.
Один из важнейших уроков прошлого сезона – не стоит слишком сильно расстраиваться из-за одной-двух неудачных гонок, если вы плохо начали чемпионат. Ведь если продолжать работать, у вас всегда будет возможность исправить ситуацию», – рассказал Норрис.
