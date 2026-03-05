  • Спортс
  • Ландо Норрис: «Не думаю, что «Макларен» начинает сезон в положении отстающего»
Ландо Норрис: «Не думаю, что «Макларен» начинает сезон в положении отстающего»

Норрис верит в шансы «Макларена» на титул.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту нового сезона.

По словам Норриса, у команды в любом случае будут неплохие шансы добиться успеха, даже если в первых гонках «Макларен» будет отставать от прямых конкурентов.

«Не думаю, что мы начинаем сезон в положении отстающих. Потому что если вы оказываетесь второй, третьей или четвертой по скорости командой в пелотоне, это нельзя назвать отставанием. Это все равно отличная стартовая позиция.

И в предыдущие годы, когда прибавить по ходу сезона было сложнее, мы успешно это доказывали. И я продолжаю в это верить. Потому что сезон в любом случае будет длинным.

Один из важнейших уроков прошлого сезона – не стоит слишком сильно расстраиваться из-за одной-двух неудачных гонок, если вы плохо начали чемпионат. Ведь если продолжать работать, у вас всегда будет возможность исправить ситуацию», – рассказал Норрис.

Горячие вопросы к «Ф-1»: «читерский» «Мерседес» победит чемпиона тестов «Феррари»? Поднимется ли команда Алонсо со дна?

Не, ну относительно Астона, точно не в отстающих. А где относительно лидеров - уикэнд покажет...
Позапрошлый сезон начинали хуже всех, зато как накатили в течение сезона!
Ответ burefan
Позапрошлый сезон начинали хуже всех, зато как накатили в течение сезона!
Это был не позапрошлый, а сезон 2023 года. И надо не накатывать, а сразу быть быстрыми - как в прошлом году. Толку от "накатывания", если за титул все эти годы не боролись и даже в прошлом году чуть не упустили. Если сейчас леклер, ферстапен и рассел оторвутся в чемпионате, никакое накатывание в середине сезона уже не поможет. И судя по всему так и будет.
Ответ EAl
Это был не позапрошлый, а сезон 2023 года. И надо не накатывать, а сразу быть быстрыми - как в прошлом году. Толку от "накатывания", если за титул все эти годы не боролись и даже в прошлом году чуть не упустили. Если сейчас леклер, ферстапен и рассел оторвутся в чемпионате, никакое накатывание в середине сезона уже не поможет. И судя по всему так и будет.
погугли внимательнее про 2023-2024 гг. это раз
и второе - ты говоришь "накатывать не надо". Твоими словами получается, что Ферстапену в прошлом году следовало лапки поджать в середине сезона и начинать мантру про уход из формулы-1. Ну и бред про то, что Маки не боролись за титут все эти годы - это отдельный шедевр от тебя.
