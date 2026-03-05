Макс Ферстаппен: «Мне все равно чем управлять – этой машиной, прошлогодней, или тележкой из супермаркета. Я всегда буду атаковать на пределе»

Ферстаппен готов к переходу на новые болиды.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен в преддверии старта сезона на Гран-при Австралии отметил, что не придает большого значения особенностям в поведении новых болидов и будет просто стараться как можно лучше приспособиться к новым условиям.

При этом ранее Ферстаппен не скрывал, что ему не нравилось поведение новых болидов на предсезонных тестах и слишком большое смещение в сторону электрической составляющей в силовой установке.

«Ну, на руле появилось несколько новых индикаторов, парочка новых систем, но в конечном счете мы ведь для этого и тренируемся. Адаптация дается тебе вполне естественным путем, хотя даже когда ты считаешь, что готов ко всему, всегда найдутся вещи, с которыми ты мог бы справиться лучше. Точно так же по ходу гонки могут происходить разные события, на некоторые из которых ты никак не можешь повлиять.

Честно говоря, мне не нравится все усложнять. Мне все равно чем управлять – этой машиной, прошлогодней, или тележкой из супермаркета. Я всегда буду стараться атаковать на пределе. Так что тут все просто – у тебя есть педаль газа, педаль тормоза и руль со сцеплением. И из этого тебе нужно выжать максимум», – рассказал Ферстаппен.

Горячие вопросы к «Ф-1»: «читерский» «Мерседес» победит чемпиона тестов «Феррари»? Поднимется ли команда Алонсо со дна?