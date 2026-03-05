Льюис Хэмилтон: «Не хотелось бы уходить из «Ф-1», не поучаствовав в Гран-при в Африке»

Хэмилтон надеется дождаться гонки в Африке.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что собирается продолжить выступать в «Ф-1» в ближайшие годы и дождаться возможности принять участие в Гран-при на территории Африки.

Предполагается, что Гран-при ЮАР может получить место в календаре «Ф-1» после 2027 года. Также возможно проведение гонки в Руанде, однако организация данного Гран-при пока находится на самой ранней стадии готовности.

«Не хотелось бы уходить из «Формулы-1», не поучаствовав в Гран-при в Африке, не приняв участие в этой гонке. Так что я постоянно спрашиваю их [боссов «Ф-1»] о том, когда эта гонка состоится?

Они установили определенные ориентировочные даты. И я про себя понимаю, что мне может просто не хватить времени. Но я еще какое-то время погоняюсь в «Ф-1» и дождусь, когда это случится. Ведь выступить на Гран-при в Африке было бы потрясающе, учитывая, что я сам наполовину африканец», – рассказал Хэмилтон.

