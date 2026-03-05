  • Спортс
Льюис Хэмилтон: «Не хотелось бы уходить из «Ф-1», не поучаствовав в Гран-при в Африке»

Хэмилтон надеется дождаться гонки в Африке.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что собирается продолжить выступать в «Ф-1» в ближайшие годы и дождаться возможности принять участие в Гран-при на территории Африки.

Предполагается, что Гран-при ЮАР может получить место в календаре «Ф-1» после 2027 года. Также возможно проведение гонки в Руанде, однако организация данного Гран-при пока находится на самой ранней стадии готовности.

«Не хотелось бы уходить из «Формулы-1», не поучаствовав в Гран-при в Африке, не приняв участие в этой гонке. Так что я постоянно спрашиваю их [боссов «Ф-1»] о том, когда эта гонка состоится?

Они установили определенные ориентировочные даты. И я про себя понимаю, что мне может просто не хватить времени. Но я еще какое-то время погоняюсь в «Ф-1» и дождусь, когда это случится. Ведь выступить на Гран-при в Африке было бы потрясающе, учитывая, что я сам наполовину африканец», – рассказал Хэмилтон.

Горячие вопросы к «Ф-1»: «читерский» «Мерседес» победит чемпиона тестов «Феррари»? Поднимется ли команда Алонсо со дна?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: bb
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Льюис походу не в курсе что Гренада не в Африке.
так они все страдают по своей этнической родине, особенно живущие в штатах, но ни один не хочет туда вернуться)))
Сэр, завязывай педалировать расовую тему, она уже никому не интересна. Пора переключиться на какую-нибудь новую жареную тему, - например, объявить себя борцом за вымирающие виды аятолл (на пару с, прости г-ди, Гретой).
В Гренландии
Комментарий удален пользователем
Ответ dn8zmw5c
Комментарий удален пользователем
Ну алфавит примерно там и изобрели(спасибо Египту и финикийцам), да и колесо появилось неподалеку в Месопотамии.
Ответ ramses #2
Ну алфавит примерно там и изобрели(спасибо Египту и финикийцам), да и колесо появилось неподалеку в Месопотамии.
Комментарий удален пользователем
Он в курсе, что темнокожие не только из Африки?
Ответ Alex1307
Он в курсе, что темнокожие не только из Африки?
Вообще технически они только из Африки изначально, у остальных была мутация и цвет кожи изменился, ну это если на пальцах
ну тогда придется выбирать или деньги, или докатывать в аутсайдерах
