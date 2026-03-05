  • Спортс
3

Оскар Пиастри: «Не собираюсь бунтовать. Самый быстрый способ проиграть чемпионат – это пойти против собственной команды»

Пиастри готов к командной тактике.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о том, что в предстоящем сезоне команда продолжит действовать как прежде и придерживаться так называемых «правил папайи» – командной тактики, целью которой является попытка предоставить своим гонщикам максимально равные и справедливые возможности.

Данная тактика в прошлом подверглась критике, когда на этапе в Монце Пиастри попросили вернуть лидерство в гонке Ландо Норрису, которое британец потерял из-за заминки его механиков на пит-стопе.

«С моей точки зрения, в гонках пилоты в любом случае всегда должны защищать интересы команды. И при этом у нас всегда остается свобода для того, чтобы в гонке преследовать достижение лучших индивидуальных результатов.

Возможно, в некоторых случаях [в прошлом] мы действовали не самым лучшим образом, но важно то, что за этим [неудачными стратегическими решениями] никогда не было злого умысла. И мы многому научились в отношении того, в каких ситуациях и при каких обстоятельствах можно действовать лучше.

Но мне в любом случае нечего доказывать. И я, конечно, не собираюсь бунтовать или делать что-то подобное. Потому что самый быстрый способ проиграть чемпионат – это пойти против собственной команды. Так что это вряд ли можно считать разумным шагом. И мы все обсудили и много работали над тем, что мы можем улучшить в этом году», – рассказал Пиастри.

Горячие вопросы к «Ф-1»: «читерский» «Мерседес» победит чемпиона тестов «Феррари»? Поднимется ли команда Алонсо со дна?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
3 комментария
Его попросили вернуть не лидерство в гонке, а второе место. А вот в 2024 году в Венгрии Ландо попросили вернуть лидерство в гонке. Но там заговора никто не увидел.
С логикой у Оскара все в порядке, осталось нервы укрепить. Титул от него не уйдет.
