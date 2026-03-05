Фернандо Алонсо о вибрации болида «Астон Мартин»: «Давайте откровенно – если гонщик борется за победу, то проведет за рулем хоть три часа»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо уверен, что должен будет успешно добраться до финиша Гран-при Австралии, несмотря на наличие проблем с вибрацией двигателя на болидах британской команды.
Ранее Эдриан Ньюи рассказал, что из-за данных вибраций, передающихся в том числе на руль, у гонщиков через некоторое время может начаться процесс повреждения нервов и онемения рук.
«Болевых ощущений это не приносит. И управление болидом тоже не усложняет. Уровень адреналина в крови все равно перекроет любые подобные болевые ощущения. Давайте откровенно – если гонщик борется за победу, то он проведет за рулем [через боль] хоть три часа.
Мне кажется, что это [стремление добиться хорошего результата] перекрывает любые неприятные ощущения за рулем болида. И нет таких ограничений, из-за которых ты бы вдруг перестал чувствовать машину или понимать то, что ты делаешь.
Да, ощущения необычные. И да, подобной проблемы [с вибрацией] в работе болида в принципе быть не должно. Как не знаем мы и того, какими могут быть последствия [для здоровья гонщика], если выступать с этой проблемой несколько месяцев. Так что решение данной проблемы обязательно должно быть найдено», – рассказал Алонсо.
Руководитель команды Aston Martin признаёт, что у команды были и свои трудности, в частности, связанные с тем, что к продувке модели будущей машины в аэродинамической трубе в Сильверстоуне приступили только в середине апреля прошлого года, поэтому принципиально важные компоновочные решения принимались уже позже.
Тем не менее, Ньюи рассчитывает, что машину можно будет интенсивно дорабатывать по ходу сезона: «В этом отношении потенциал огромный, и планы агрессивной модернизации уже составлены… Надеюсь, мы нашли хорошую траекторию развития, и я не вижу причины, которая помешает нашему шасси со временем стать в полной мере конкурентоспособным».