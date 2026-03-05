Фернандо Алонсо о вибрации болида «Астон Мартин»: «Давайте откровенно – если гонщик борется за победу, то проведет за рулем хоть три часа»

Алонсо не считает вибрации болида «Астон Мартин» большой проблемой.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо уверен, что должен будет успешно добраться до финиша Гран-при Австралии , несмотря на наличие проблем с вибрацией двигателя на болидах британской команды.

Ранее Эдриан Ньюи рассказал, что из-за данных вибраций, передающихся в том числе на руль, у гонщиков через некоторое время может начаться процесс повреждения нервов и онемения рук.

«Болевых ощущений это не приносит. И управление болидом тоже не усложняет. Уровень адреналина в крови все равно перекроет любые подобные болевые ощущения. Давайте откровенно – если гонщик борется за победу, то он проведет за рулем [через боль] хоть три часа.

Мне кажется, что это [стремление добиться хорошего результата] перекрывает любые неприятные ощущения за рулем болида. И нет таких ограничений, из-за которых ты бы вдруг перестал чувствовать машину или понимать то, что ты делаешь.

Да, ощущения необычные. И да, подобной проблемы [с вибрацией] в работе болида в принципе быть не должно. Как не знаем мы и того, какими могут быть последствия [для здоровья гонщика], если выступать с этой проблемой несколько месяцев. Так что решение данной проблемы обязательно должно быть найдено», – рассказал Алонсо.

