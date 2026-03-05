  • Спортс
Фернандо Алонсо о вибрации болида «Астон Мартин»: «Давайте откровенно – если гонщик борется за победу, то проведет за рулем хоть три часа»

Алонсо не считает вибрации болида «Астон Мартин» большой проблемой.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо уверен, что должен будет успешно добраться до финиша Гран-при Австралии, несмотря на наличие проблем с вибрацией двигателя на болидах британской команды.

Ранее Эдриан Ньюи рассказал, что из-за данных вибраций, передающихся в том числе на руль, у гонщиков через некоторое время может начаться процесс повреждения нервов и онемения рук.

«Болевых ощущений это не приносит. И управление болидом тоже не усложняет. Уровень адреналина в крови все равно перекроет любые подобные болевые ощущения. Давайте откровенно – если гонщик борется за победу, то он проведет за рулем [через боль] хоть три часа.

Мне кажется, что это [стремление добиться хорошего результата] перекрывает любые неприятные ощущения за рулем болида. И нет таких ограничений, из-за которых ты бы вдруг перестал чувствовать машину или понимать то, что ты делаешь.

Да, ощущения необычные. И да, подобной проблемы [с вибрацией] в работе болида в принципе быть не должно. Как не знаем мы и того, какими могут быть последствия [для здоровья гонщика], если выступать с этой проблемой несколько месяцев. Так что решение данной проблемы обязательно должно быть найдено», – рассказал Алонсо.

Что пошло не так у «Астон Мартин»? Гений Ньюи замедлил разработку нового болида

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
болид с вибратором
Как же он голоден до побед. До сих пор!
Перевод здорового журналиста:
Фернандо Алонсо: «Управлять машиной несложно. Просто адреналин за рулём намного сильнее любой боли. Давайте внесем ясность. Если бы мы боролись за победу, мы могли бы провести в машине и три часа.

Находясь в машине, ты не чувствуешь ограничений. Но такой вибрации не должно быть. Мы не знаем, к чему это приведет, если так ездить в течение нескольких месяцев. Нужно найти решение.

Вибрации двигателя вредят компонентам машины, а через 20-25 минут вы начинаете ощущать её физически. Я думаю, самое подходящее слово – немного немеют руки или ноги.

Каждый день на базе Honda в Сакуре пытаются найти решение. После Бахрейна они провели несколько тестов. Некоторые решения уже стоят на машине. Я на 100% уверен, что Honda решат все проблемы, поскольку они уже делали это в прошлом. Они будут конкурентоспособны, этот мотор однажды станет одним из лучших в Формуле 1».
Ответ Sebastian Pereira
Перевод здорового журналиста: Фернандо Алонсо: «Управлять машиной несложно. Просто адреналин за рулём намного сильнее любой боли. Давайте внесем ясность. Если бы мы боролись за победу, мы могли бы провести в машине и три часа. Находясь в машине, ты не чувствуешь ограничений. Но такой вибрации не должно быть. Мы не знаем, к чему это приведет, если так ездить в течение нескольких месяцев. Нужно найти решение. Вибрации двигателя вредят компонентам машины, а через 20-25 минут вы начинаете ощущать её физически. Я думаю, самое подходящее слово – немного немеют руки или ноги. Каждый день на базе Honda в Сакуре пытаются найти решение. После Бахрейна они провели несколько тестов. Некоторые решения уже стоят на машине. Я на 100% уверен, что Honda решат все проблемы, поскольку они уже делали это в прошлом. Они будут конкурентоспособны, этот мотор однажды станет одним из лучших в Формуле 1».
Хонда решит проблемы, и двигатель станет GP2, а не GP3
Ответ mikhuil
Хонда решит проблемы, и двигатель станет GP2, а не GP3
Ты думаешь что протухшая шутка из 2015 про жипиту до сих пор смешная?
Хороший подкол партнера по команде, заслуженного сына своего отца, который заявил, что много кругов проехать в этой машине невозможно
Так это если бороться за победу и очки, а если нет, то нафиг оно кому надо.
По словам Ньюи, машина, созданная под его руководством, «возможно, пятая по эффективности», однако в паддоке поговаривают, и в том числе об этом пишет The Race, что шасси получилось слишком тяжёлым.

Руководитель команды Aston Martin признаёт, что у команды были и свои трудности, в частности, связанные с тем, что к продувке модели будущей машины в аэродинамической трубе в Сильверстоуне приступили только в середине апреля прошлого года, поэтому принципиально важные компоновочные решения принимались уже позже.

Тем не менее, Ньюи рассчитывает, что машину можно будет интенсивно дорабатывать по ходу сезона: «В этом отношении потенциал огромный, и планы агрессивной модернизации уже составлены… Надеюсь, мы нашли хорошую траекторию развития, и я не вижу причины, которая помешает нашему шасси со временем стать в полной мере конкурентоспособным».
соглсен, фигня. мой болид 2010 г.в. тоже вибрирует дай боже, но жопу до работы довозит, и слава богу
