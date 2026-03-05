Джордж Расселл: «Мне трудно понять, как «Ред Булл» за неделю могли потерять 0,7 секунды. Они будут очень сильны»

Расселл ждет конкуренции с «Ред Булл».

Пилот «Макларена» Джордж Расселл поделился мнением о расстановке сил в пелотоне в преддверии Гран-при Австралии.

Расселл уверен, что «Ред Булл » будет входить в число претендентов на победу, хотя на вторых тестах темп команды упал в сравнении с конкурентами.

«С нашей стороны никакого стратегического блефа не было. Мы за две недели тестов в Бахрейне старались придерживаться плана и сохраняя стабильность в работе. Сохраняли мы это постоянство и в плане стратегии – количества топлива в баках, процента задействования ресурсов двигателя и так далее.

Мы по ходу тестов никак не корректировали свои рабочие планы, основываясь на том, хорошо мы смотрелись на фоне конкурентов или плохо. В то же время болид «Ред Булл» на вторых тестах выглядел подозрительно медленным.

На первых тестах [в Бахрейне], по нашим расчетам, «Ред Булл» был вообще быстрее всех. Но на вторых тестах там же они поехали медленнее на 0,7 секунды в сравнении со своими же результатами. В то время как мы и «Феррари» немного прибавили в скорости, подготовив некоторые обновления для болидов. Что вполне нормально при прогрессе в работе с машиной. Так что мне трудно понять, как «Ред Булл» за неделю мог потерять 0,7 секунды на круге. Поэтому я полагаю, что они будут очень сильны. Я заинтригован и мне не терпится увидеть, как все обернется на самом деле», – рассказал Расселл.

