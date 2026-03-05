  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Мне трудно понять, как «Ред Булл» за неделю могли потерять 0,7 секунды. Они будут очень сильны»
12

Джордж Расселл: «Мне трудно понять, как «Ред Булл» за неделю могли потерять 0,7 секунды. Они будут очень сильны»

Расселл ждет конкуренции с «Ред Булл».

Пилот «Макларена» Джордж Расселл поделился мнением о расстановке сил в пелотоне в преддверии Гран-при Австралии.

Расселл уверен, что «Ред Булл» будет входить в число претендентов на победу, хотя на вторых тестах темп команды упал в сравнении с конкурентами.

«С нашей стороны никакого стратегического блефа не было. Мы за две недели тестов в Бахрейне старались придерживаться плана и сохраняя стабильность в работе. Сохраняли мы это постоянство и в плане стратегии – количества топлива в баках, процента задействования ресурсов двигателя и так далее.

Мы по ходу тестов никак не корректировали свои рабочие планы, основываясь на том, хорошо мы смотрелись на фоне конкурентов или плохо. В то же время болид «Ред Булл» на вторых тестах выглядел подозрительно медленным.

На первых тестах [в Бахрейне], по нашим расчетам, «Ред Булл» был вообще быстрее всех. Но на вторых тестах там же они поехали медленнее на 0,7 секунды в сравнении со своими же результатами. В то время как мы и «Феррари» немного прибавили в скорости, подготовив некоторые обновления для болидов. Что вполне нормально при прогрессе в работе с машиной. Так что мне трудно понять, как «Ред Булл» за неделю мог потерять 0,7 секунды на круге. Поэтому я полагаю, что они будут очень сильны. Я заинтригован и мне не терпится увидеть, как все обернется на самом деле», – рассказал Расселл.

Горячие вопросы к «Ф-1»: «читерский» «Мерседес» победит чемпиона тестов «Феррари»? Поднимется ли команда Алонсо со дна?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoРед Булл
logoФормула-1
logoФеррари
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пилот «Макларена» Джордж Расселл 🤔
Ответ Vyacheslav Markosyan
Пилот «Макларена» Джордж Расселл 🤔
Комментарий удален пользователем
Ответ Vyacheslav Markosyan
Пилот «Макларена» Джордж Расселл 🤔
А сегодня в завтрашний день смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
Воулз то же самое сказал, что РедБулл урезал мощности
Роскошный Джордж по итогам тестов перешёл в другую команду?!))
А может у бычков тоже получилось сделать степень сжатия 18.1,кто его знает
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шарль Леклер: «Приятно удивлен скоростью «Феррари» в сравнении с «Мерседесом»
3 минуты назад
Исполнительный директор «Феррари»: «Рад за команду, за Вассера, за пилотов»
17 минут назад
Фернандо Алонсо: «В Китае «Астон Мартин» снова будет действовать крайне осторожно. В Японии будут обновления и больше батарей, надеюсь»
35 минут назад
Ландо Норрис: «У «Макларена» примерно такой же темп, как и у «Ред Булл». Плохая новость – отставание от лидеров велико»
36 минут назад
Тото Вольфф: «Удивило, что «Феррари» не заехала на пит-стоп сразу после «Мерседеса»
сегодня, 08:41
Арвид Линдблад: «Горжусь тем, как провел дебютный уик-энд»
сегодня, 08:38
Алонсо начал 23-й сезон в «Ф-1», улучшив собственный рекорд, Хэмилтон вышел на чистое 2-е место (20)
сегодня, 08:35
Эдриан Ньюи: «Алонсо сошел, чтобы сберечь компоненты. Данные, полученные в Австралии, помогут в Китае»
сегодня, 08:12
Джордж Расселл в ответ на критику Норриса: «Вряд ли бы Норрис говорил то же самое, если бы побеждал»
сегодня, 08:10
Фернандо Алонсо о прорыве на старте: «24 года я чувствовал себя сильнее остальных, на 25-й по-прежнему это ощущаю»
сегодня, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Рекомендуем