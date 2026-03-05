Андреа Кими Антонелли: «Главными конкурентами «Мерседеса» видятся Леклер и Ферстаппен»

Антонелли назвал главных конкурентов «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о вероятной расстановке сил в пелотоне перед стартом сезона.

Отвечая на вопрос о том, кого он видит главными конкурентами гонщиков «Мерседеса» в борьбе за титул, итальянец назвал Макса Ферстаппена и Шарля Леклера.

«Мы считаем, что «Ред Булл» очень силен. И Макс Ферстаппен определенно будет входить в число претендентов на титул. «Феррари » на тестах в Бахрейне тоже выглядела очень сильно – и на длинной дистанции, и по времени квалификационных кругов. Так что их пилоты точно будут в борьбе за титул – особенно Леклер. Хотя Льюиса я бы точно не стал списывать со счетов.

Возможно, в борьбе будут и пилоты «Макларена », хотя сейчас команда, как кажется, немного уступает в скорости «Феррари» и «Ред Булл ». Но главными конкурентами «Мерседеса» видятся Леклер и Ферстаппен», – рассказал Антонелли.

