  • Андреа Кими Антонелли: «Главными конкурентами «Мерседеса» видятся Леклер и Ферстаппен»
7

Андреа Кими Антонелли: «Главными конкурентами «Мерседеса» видятся Леклер и Ферстаппен»

Антонелли назвал главных конкурентов «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о вероятной расстановке сил в пелотоне перед стартом сезона.

Отвечая на вопрос о том, кого он видит главными конкурентами гонщиков «Мерседеса» в борьбе за титул, итальянец назвал Макса Ферстаппена и Шарля Леклера.

«Мы считаем, что «Ред Булл» очень силен. И Макс Ферстаппен определенно будет входить в число претендентов на титул. «Феррари» на тестах в Бахрейне тоже выглядела очень сильно – и на длинной дистанции, и по времени квалификационных кругов. Так что их пилоты точно будут в борьбе за титул – особенно Леклер. Хотя Льюиса я бы точно не стал списывать со счетов.

Возможно, в борьбе будут и пилоты «Макларена», хотя сейчас команда, как кажется, немного уступает в скорости «Феррари» и «Ред Булл». Но главными конкурентами «Мерседеса» видятся Леклер и Ферстаппен», – рассказал Антонелли.

Кто начнет сезон «Ф-1» с победы? Непривычный топ фаворитов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Артур Леклер
logoФеррари
logoРед Булл
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Австралии
logoФормула-1
Кажется уже даже сами пилоты Мерседес не отрицают что у них сильнейший болид
Ответ NastyNay
Кажется уже даже сами пилоты Мерседес не отрицают что у них сильнейший болид
Сейчас они могут совершенно искренне так думать

Хорошо хоть ждать осталось не долго
