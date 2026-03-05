Ландо Норрис: «Завоевание титула только усилило желание побеждать. Когда это изменится – я закончу карьеру»

Норрис жаждет выиграть второй титул.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал, что статус действующего чемпиона «Формулы-1» не оказал на его мотивацию какого-то негативного влияния. И что после победы в чемпионате ему хочется повторить успех в этом году.

«Да, я полагаю, что в это межсезонье тренировался и занимался другими важными вещами больше, чем когда-либо раньше. Так что нет – нельзя сказать, что [после титула] я позволил себе чуть сильнее расслабиться, больше развлекался на вечерниках или что-то в этом роде. На самом деле все было ровно наоборот. И я по-прежнему столь же голоден да побед, как и раньше.

Думаю, что это [завоевание титула] в каком-то смысле только усилило желание продолжать побеждать. Ведь когда ты первый раз выигрываешь гонку, например, то потом тебе только сильнее хочется победить вновь. С чемпионским титулом то же самое. Даже один титул – это нечто потрясающее. Но завоевав его тебе хочется выиграть и второй.

Так что я даже не знаю. В данный момент мне сложно представить ситуацию, в которой выезжая на трассу я не буду стремиться сделать все возможное, чтобы победить. Мне было бы стыдно, если бы это было не так.

Поэтому нет, это не так. Ну а когда такой момент настанет – я просто закончу карьеру и уйду из «Формулы-1». Но до тех пор я всегда буду делать все возможное для победы, а прошлогодний титул только добавил мне желания постараться повторить успех в этом году», – рассказал Норрис.

