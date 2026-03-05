  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Завоевание титула только усилило желание побеждать. Когда это изменится – я закончу карьеру»
3

Ландо Норрис: «Завоевание титула только усилило желание побеждать. Когда это изменится – я закончу карьеру»

Норрис жаждет выиграть второй титул.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что статус действующего чемпиона «Формулы-1» не оказал на его мотивацию какого-то негативного влияния. И что после победы в чемпионате ему хочется повторить успех в этом году.

«Да, я полагаю, что в это межсезонье тренировался и занимался другими важными вещами больше, чем когда-либо раньше. Так что нет – нельзя сказать, что [после титула] я позволил себе чуть сильнее расслабиться, больше развлекался на вечерниках или что-то в этом роде. На самом деле все было ровно наоборот. И я по-прежнему столь же голоден да побед, как и раньше.

Думаю, что это [завоевание титула] в каком-то смысле только усилило желание продолжать побеждать. Ведь когда ты первый раз выигрываешь гонку, например, то потом тебе только сильнее хочется победить вновь. С чемпионским титулом то же самое. Даже один титул – это нечто потрясающее. Но завоевав его тебе хочется выиграть и второй.

Так что я даже не знаю. В данный момент мне сложно представить ситуацию, в которой выезжая на трассу я не буду стремиться сделать все возможное, чтобы победить. Мне было бы стыдно, если бы это было не так.

Поэтому нет, это не так. Ну а когда такой момент настанет – я просто закончу карьеру и уйду из «Формулы-1». Но до тех пор я всегда буду делать все возможное для победы, а прошлогодний титул только добавил мне желания постараться повторить успех в этом году», – рассказал Норрис.

Кто начнет сезон «Ф-1» с победы? Непривычный топ фаворитов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Австралии
logoЛандо Норрис
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
вот и замечательно) даешь еще один крутой год для папай)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шарль Леклер: «Приятно удивлен скоростью «Феррари» в сравнении с «Мерседесом»
3 минуты назад
Исполнительный директор «Феррари»: «Рад за команду, за Вассера, за пилотов»
17 минут назад
Фернандо Алонсо: «В Китае «Астон Мартин» снова будет действовать крайне осторожно. В Японии будут обновления и больше батарей, надеюсь»
35 минут назад
Ландо Норрис: «У «Макларена» примерно такой же темп, как и у «Ред Булл». Плохая новость – отставание от лидеров велико»
36 минут назад
Тото Вольфф: «Удивило, что «Феррари» не заехала на пит-стоп сразу после «Мерседеса»
сегодня, 08:41
Арвид Линдблад: «Горжусь тем, как провел дебютный уик-энд»
сегодня, 08:38
Алонсо начал 23-й сезон в «Ф-1», улучшив собственный рекорд, Хэмилтон вышел на чистое 2-е место (20)
сегодня, 08:35
Эдриан Ньюи: «Алонсо сошел, чтобы сберечь компоненты. Данные, полученные в Австралии, помогут в Китае»
сегодня, 08:12
Джордж Расселл в ответ на критику Норриса: «Вряд ли бы Норрис говорил то же самое, если бы побеждал»
сегодня, 08:10
Фернандо Алонсо о прорыве на старте: «24 года я чувствовал себя сильнее остальных, на 25-й по-прежнему это ощущаю»
сегодня, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Рекомендуем