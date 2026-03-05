  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Каждый гонщик хочет выиграть свой домашний Гран-при – и я не исключение»
0

Оскар Пиастри: «Каждый гонщик хочет выиграть свой домашний Гран-при – и я не исключение»

Пиастри надеется на победу в Австралии.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о шансах на победу на Гран-при Австралии, оценив, в каком состоянии команда подходит к старту нового сезона.

«Думаю, с нашей стороны было бы даже слишком оптимистично заявлять, что сейчас «Макларен» будет в той же форме, что и 12 месяцев назад. Полагаю, что «Макларен» и правда находится где-то в группе лидеров, но по результатам тестов кажется, что «Мерседес» и «Феррари» немного опережают нас и «Ред Булл».

При это ситуация очень быстро меняется – команды учатся работать с новыми болидами, привозят новинки, так что посмотрим. В прошлом году мы приехали в Мельбурн с очень высокими ожиданиями, надеясь добиться отличных результатов. В этом году, как мне кажется, мы тоже способны достичь хорошего результата, но чтобы повторить подобный уровень выступлений нам, вероятно, понадобится нечто большее.

В целом каждый гонщик хочет выиграть свой домашний Гран-при – и я не исключение. С учетом того, что гонка в Австралии открывает сезон, в ней всегда больше неизвестных факторов, но да, я был бы рад ее выиграть. Если наша машина окажется достаточно быстрой – да даже если не окажется, – я в любом случае будут стремиться сделать все возможное», – рассказал Пиастри.

Кто начнет сезон «Ф-1» с победы? Непривычный топ фаворитов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoФормула-1
Гран-при Австралии
logoМакларен
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тото Вольфф: «Удивило, что «Феррари» не заехала на пит-стоп сразу после «Мерседеса»
22 минуты назад
Арвид Линдблад: «Горжусь тем, как провел дебютный уик-энд»
25 минут назад
Алонсо начал 23-й сезон в «Ф-1», улучшив собственный рекорд, Хэмилтон вышел на чистое 2-е место (20)
28 минут назад
Эдриан Ньюи: «Алонсо сошел, чтобы сберечь компоненты. Данные, полученные в Австралии, помогут в Китае»
51 минуту назад
Джордж Расселл в ответ на критику Норриса: «Вряд ли бы Норрис говорил то же самое, если бы побеждал»
53 минуты назад
Фернандо Алонсо о прорыве на старте: «24 года я чувствовал себя сильнее остальных, на 25-й по-прежнему это ощущаю»
сегодня, 07:48
Макс Ферстаппен: «Надеюсь, в ФИА и «Ф-1» что-то предпримут. Ведь о проблемах говорю не только я»
сегодня, 07:47
Фредерик Вассер: «Мерседес» был сильнее «Феррари» на протяжении всего уик-энда»
сегодня, 07:44
Джордж Расселл после финиша: «Мне нравится эта машина. Мне нравится этот мотор»
сегодня, 07:23
Ландо Норрис: «Гонки стали слишком хаотичными, а обгоны неестественными»
сегодня, 07:19
Ко всем новостям
Последние новости
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Рекомендуем