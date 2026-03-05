Оскар Пиастри: «Каждый гонщик хочет выиграть свой домашний Гран-при – и я не исключение»

Пиастри надеется на победу в Австралии.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри поделился мнением о шансах на победу на Гран-при Австралии , оценив, в каком состоянии команда подходит к старту нового сезона.

«Думаю, с нашей стороны было бы даже слишком оптимистично заявлять, что сейчас «Макларен» будет в той же форме, что и 12 месяцев назад. Полагаю, что «Макларен» и правда находится где-то в группе лидеров, но по результатам тестов кажется, что «Мерседес» и «Феррари» немного опережают нас и «Ред Булл».

При это ситуация очень быстро меняется – команды учатся работать с новыми болидами, привозят новинки, так что посмотрим. В прошлом году мы приехали в Мельбурн с очень высокими ожиданиями, надеясь добиться отличных результатов. В этом году, как мне кажется, мы тоже способны достичь хорошего результата, но чтобы повторить подобный уровень выступлений нам, вероятно, понадобится нечто большее.

В целом каждый гонщик хочет выиграть свой домашний Гран-при – и я не исключение. С учетом того, что гонка в Австралии открывает сезон, в ней всегда больше неизвестных факторов, но да, я был бы рад ее выиграть. Если наша машина окажется достаточно быстрой – да даже если не окажется, – я в любом случае будут стремиться сделать все возможное», – рассказал Пиастри.

Кто начнет сезон «Ф-1» с победы? Непривычный топ фаворитов