Ланс Стролл: «Если проблема с вибрацией осталась прежней, то проехать больше 10-15 кругов подряд будет чрезвычайно трудно»

Стролл оценил шансы финишировать на Гран-при Австралии.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл признал, что ему будет трудно добраться до финиша Гран-при Австралии , если команде не удалось никак улучшить ситуацию с вибрацией, передающейся от двигателя на весь болид – и в том числе на руль, что влияет на руки гонщика.

«Думаю, по ощущениям похоже на то, будто вас легко бьет током, сидя в кресле – что-то в этом роде. Наверное, подобное сравнение недалеко от истины. И да, это очень неприятные вибрации. Которые вредят и двигателю, и пилоту, который находится за рулем болида. Нам нужно справиться и устранить данную проблему – думаю, у нас получится.

Что касается перспектив на гонку, то тут многое будет зависеть от того, как далеко команде удалось продвинуться вперед в сравнении с тем, что было в Бахрейне. Если проблема с вибрацией в болиде осталась прежней, то проехать больше 10-15 кругов подряд будет чрезвычайно трудно. Если же в последнюю пару недель команде удалось решить эти проблемы, то в гонке мы сможем проехать намного больше кругов. Время покажет», – рассказал Стролл.

