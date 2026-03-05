Джордж Расселл: «Даже если «Мерседес» очень хорошо начнет сезон, это не будет иметь большого значения в борьбе за титул»

Расселл назвал фаворитов в борьбе за титул.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился мнением о расстановке сил в пелотоне перед стартом сезона на Гран-при Австралии .

«Команде «Ред Булл » со своим двигателем удалось превзойти всеобщие ожидания, так что Макс Ферстаппен, что вполне естественно, видится претендентом на чемпионский титул. «Феррари» тоже смотрится очень сильно. Шарль Леклер очень быстр, но и Льюиса Хэмилтона никогда не стоит сбрасывать со счетов. По состоянию на данный момент это те гонщики, за которыми нужно следить, и которые будут участвовать в борьбе.

В «Макларене» в последние годы добились больших успехов. В данный момент, как кажется, они немного отстают от лидеров, но все может очень быстро измениться. Мы видели это пару лет назад – когда они сначала оказались позади, а потом прорвались вперед. Так что никого не стоит сбрасывать со счетов.

Мой настрой перед началом сезона такой же, как и всегда – постараться выжать из нашего болида максимум. Думаю, что на данный момент «Мерседесу» удалось построить быструю машину. При этом никаких гарантий у нас нет и быть не может, потому что при каждой смене технического регламента команды начинают быстро развивать свои машины.

Мы видели что-то подобное даже в 2022 году, когда в первых 4-5 гонках лучшим был болид «Феррари», а к концу сезона они вообще не участвовали в борьбе за титул. Так что нужно упорно работать. И даже если «Мерседес» очень хорошо начнет сезон, это не будет иметь большого значения», – рассказал Расселл.

Кто начнет сезон «Ф-1» с победы? Непривычный топ фаворитов