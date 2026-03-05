  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Даже если «Мерседес» очень хорошо начнет сезон, это не будет иметь большого значения в борьбе за титул»
0

Джордж Расселл: «Даже если «Мерседес» очень хорошо начнет сезон, это не будет иметь большого значения в борьбе за титул»

Расселл назвал фаворитов в борьбе за титул.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о расстановке сил в пелотоне перед стартом сезона на Гран-при Австралии.

«Команде «Ред Булл» со своим двигателем удалось превзойти всеобщие ожидания, так что Макс Ферстаппен, что вполне естественно, видится претендентом на чемпионский титул. «Феррари» тоже смотрится очень сильно. Шарль Леклер очень быстр, но и Льюиса Хэмилтона никогда не стоит сбрасывать со счетов. По состоянию на данный момент это те гонщики, за которыми нужно следить, и которые будут участвовать в борьбе.

В «Макларене» в последние годы добились больших успехов. В данный момент, как кажется, они немного отстают от лидеров, но все может очень быстро измениться. Мы видели это пару лет назад – когда они сначала оказались позади, а потом прорвались вперед. Так что никого не стоит сбрасывать со счетов.

Мой настрой перед началом сезона такой же, как и всегда – постараться выжать из нашего болида максимум. Думаю, что на данный момент «Мерседесу» удалось построить быструю машину. При этом никаких гарантий у нас нет и быть не может, потому что при каждой смене технического регламента команды начинают быстро развивать свои машины.

Мы видели что-то подобное даже в 2022 году, когда в первых 4-5 гонках лучшим был болид «Феррари», а к концу сезона они вообще не участвовали в борьбе за титул. Так что нужно упорно работать. И даже если «Мерседес» очень хорошо начнет сезон, это не будет иметь большого значения», – рассказал Расселл.

Кто начнет сезон «Ф-1» с победы? Непривычный топ фаворитов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoРед Булл
logoШарль Леклер
logoМакларен
logoДжордж Расселл
logoФеррари
Гран-при Австралии
logoМакс Ферстаппен
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тото Вольфф: «Удивило, что «Феррари» не заехала на пит-стоп сразу после «Мерседеса»
21 минуту назад
Арвид Линдблад: «Горжусь тем, как провел дебютный уик-энд»
24 минуты назад
Алонсо начал 23-й сезон в «Ф-1», улучшив собственный рекорд, Хэмилтон вышел на чистое 2-е место (20)
27 минут назад
Эдриан Ньюи: «Алонсо сошел, чтобы сберечь компоненты. Данные, полученные в Австралии, помогут в Китае»
50 минут назад
Джордж Расселл в ответ на критику Норриса: «Вряд ли бы Норрис говорил то же самое, если бы побеждал»
52 минуты назад
Фернандо Алонсо о прорыве на старте: «24 года я чувствовал себя сильнее остальных, на 25-й по-прежнему это ощущаю»
сегодня, 07:48
Макс Ферстаппен: «Надеюсь, в ФИА и «Ф-1» что-то предпримут. Ведь о проблемах говорю не только я»
сегодня, 07:47
Фредерик Вассер: «Мерседес» был сильнее «Феррари» на протяжении всего уик-энда»
сегодня, 07:44
Джордж Расселл после финиша: «Мне нравится эта машина. Мне нравится этот мотор»
сегодня, 07:23
Ландо Норрис: «Гонки стали слишком хаотичными, а обгоны неестественными»
сегодня, 07:19
Ко всем новостям
Последние новости
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Рекомендуем