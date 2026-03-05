Джордж Расселл: «Даже если «Мерседес» очень хорошо начнет сезон, это не будет иметь большого значения в борьбе за титул»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о расстановке сил в пелотоне перед стартом сезона на Гран-при Австралии.
«Команде «Ред Булл» со своим двигателем удалось превзойти всеобщие ожидания, так что Макс Ферстаппен, что вполне естественно, видится претендентом на чемпионский титул. «Феррари» тоже смотрится очень сильно. Шарль Леклер очень быстр, но и Льюиса Хэмилтона никогда не стоит сбрасывать со счетов. По состоянию на данный момент это те гонщики, за которыми нужно следить, и которые будут участвовать в борьбе.
В «Макларене» в последние годы добились больших успехов. В данный момент, как кажется, они немного отстают от лидеров, но все может очень быстро измениться. Мы видели это пару лет назад – когда они сначала оказались позади, а потом прорвались вперед. Так что никого не стоит сбрасывать со счетов.
Мой настрой перед началом сезона такой же, как и всегда – постараться выжать из нашего болида максимум. Думаю, что на данный момент «Мерседесу» удалось построить быструю машину. При этом никаких гарантий у нас нет и быть не может, потому что при каждой смене технического регламента команды начинают быстро развивать свои машины.
Мы видели что-то подобное даже в 2022 году, когда в первых 4-5 гонках лучшим был болид «Феррари», а к концу сезона они вообще не участвовали в борьбе за титул. Так что нужно упорно работать. И даже если «Мерседес» очень хорошо начнет сезон, это не будет иметь большого значения», – рассказал Расселл.