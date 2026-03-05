Фернандо Алонсо: «Из-за вибраций начинают понемногу неметь пальцы. Надеюсь, что все-таки смогу финишировать в гонке»

Алонсо надеется финишировать в Мельбурне.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о шансах команды добраться до финиша Гран-при Австралии .

Ранее Эдриан Ньюи рассказал, что из-за сильных вибраций и нагрузке на гонщиков шансы финишировать в предстоящем заезде в Мельбурна и Алонсо и Стролла крайне малы.

«Да, за рулем болида ты чувствуешь эти вибрации, и через какое-то время из-за этих постоянных низкочастотных воздействий у тебя начинают понемногу неметь пальцы рук и ног.

Ну, прежде всего я надеюсь, что все-таки смогу финишировать в гонке. Да, на тестах в Барселоне и Бахрейне мы действительно столкнулись с аномальными вибрациями в болиде, источником которых является двигатель. Но команда понимает причины их возникновения. И после тестов в Бахрейне команда уже протестировала пару решений на стендах – так что я надеюсь, что в первой практике ситуация изменится к лучшему.

Я настроен оптимистично и надеюсь, что после изменений на прошлой неделе мы сможем нормально провести гоночный уик-энд. И если мы сможем неожиданно для многих финишировать в Гран-при – это станет первой хорошей гонкой в сезоне», – рассказал Алонсо.

