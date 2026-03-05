Макс Ферстаппен: «Понимаем, что болид «Ред Булл» не является самым быстрым в пелотоне»

Ферстаппен не ждет победы в Австралии.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Австралии , а также признал, что не считает болид его команды быстрейшим в пелотоне.

«Менять правила уже слишком поздно. С учетом того, сколько денег было вложено в этот регламент [и разработку новых двигателей и болидов] мы понимаем, что эти правила будут действовать еще какое-то время. Но появление подобных проблем можно было и предвидеть. И сейчас, когда у людей внезапно стали возникать вопросы, менять правила уже слишком поздно.

В целом я доволен тем, как мы провели предсезонную подготовку. В «Ред Булл» построили новый болид и собственный двигатель – это момент для гордости. И я был приятно удивлен тем, как машина работала на тестах.

Регламент сильно изменился, правила очень сложные, но с точки зрения ощущений от управления болидом, от работы машины и двигателя, у нас все хорошо.

Тем не менее, если смотреть на конкурентоспособность, то нам, конечно, хотелось бы быть немного быстрее. И это вполне естественно, все команды хотят прибавить в скорости. Но с учетом того, что мы увидели на тестах в Бахрейне мы понимаем, что болид «Ред Булл » не является самым быстрым в пелотоне. И я понятия не имею, какова будет расстановка сил. Посмотрим, где мы окажемся», – рассказал Ферстаппен.

