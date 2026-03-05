  • Спортс
  • Эдриан Ньюи: «Вибрации вызывают немало проблем. Алонсо говорит, что вряд ли сможет проехать больше 25 кругов»
8

Эдриан Ньюи: «Вибрации вызывают немало проблем. Алонсо говорит, что вряд ли сможет проехать больше 25 кругов»

В «Астон Мартин» не рассчитывают финишировать в Мельбурне.

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи признал, что пилоты команды Фернандо Алонсо и Ланс Стролл вряд ли смогут добраться до финиша Гран-при Австралии.

Из-за проблем с сильной вибрацией, вызванной проблемой в работе шасси и силовой установки «Хонды», гонщики, по словам Ньюи, рискуют травмировать руки при длительной нагрузке.

«Вибрации, передающиеся на шасси, вызывают немало проблем с надежностью – отваливаются зеркала, задние фонари и тому подобное. И мы вынуждены заниматься этими проблемами.

Но гораздо более значительной проблемой является то, что эти вибрации в итоге передаются на пальцы пилотов. Так что Фернандо [Алонсо] говорит, что по ощущениям [в таких условиях] вряд ли сможет проехать больше 25 кругов, после чего риск перманентного повреждения нервов в руках будет слишком велик. Ланс [Стролл] считает, что протянет так где-то 15 кругов.

Так что да, на наших встречах с «Хондой» обе стороны понимают, что должны открыто выражать свое мнение и свои позиции и ожидания. К сожалению, этот вопрос у нас с Кодзи [Ватанабе, президентом гоночного подразделения «Хонды»] пока не было возможности обсудить лично.

Но «Астон Мартин» и правда будет сильно ограничена в отношении того, сколько кругов смогут преодолеть в гонке наши пилоты, пока мы не доберемся до источника возникновения этих вибраций и улучшим ситуацию», – рассказал Ньюи.

Что пошло не так у «Астон Мартин»? Гений Ньюи замедлил разработку нового болида

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Австралии
8 комментариев
вибрации вызывать немало проблем. Алонсо говорить, что вряд ли смочь проехат больше 25 кругов
Уровень шифровки восмидесятый! 😅 Вот это парни идут на сенсацию😅 представляю лица Вольфа и Васера когда зеленый крокодил сотворит дубль в Австралии😁
Ответ sergeo
Уровень шифровки восмидесятый! 😅 Вот это парни идут на сенсацию😅 представляю лица Вольфа и Васера когда зеленый крокодил сотворит дубль в Австралии😁
Только если у Вольфа и Вассера установлена на компуктеры f12026
Ответ sergeo
Уровень шифровки восмидесятый! 😅 Вот это парни идут на сенсацию😅 представляю лица Вольфа и Васера когда зеленый крокодил сотворит дубль в Австралии😁
Пока что,единственный дубль на который может рассчитывать Астон Мартин,это двойной сход 🤣🤣🤣
Если правда что говнодвигатель вибрирует так что не дает проехать больше 25 кругов - то это даже хлеще чем у макларена в 2015.
говорят, что это скорее всего из-за связки двигателя с мгук , а не с шасси, как некоторые любители Хонд пытались фантазировать.
Не было у бабы забот - купила порося.
Зря Ньюи согласился в АстонМартин, на пенсии катался был на своей скоростной яхте и смотрел бы на всю эту галиматью как на цирк.
Рекомендуем