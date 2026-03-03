Пьеро Феррари: «Уверен в качестве SF-26. Вижу это на всех уровнях»
Пьеро Феррари оценил подготовку Скудерии к сезону-2026.
Совладелец и вице-президент «Феррари» доволен готовностью команды к грядущему сезону.
«Болид 2025 года был выпущен с проблемами в конструкции, с которыми было сложно работать. Сезон оказался неудачным, и развитие машины было довольно рано прекращено.
Но это оказалось умным решением, поскольку предстояло создать совершенно новую машину. Команда отлично справилась, SF-26 был закончен вовремя, и я уверен в его качестве. Я вижу это на всех уровнях.
Впечатления от тестов очень положительные: все прогрессировали, точно зная, что и как делать. Я увидел очень слаженную работу», – сказал Пьеро Феррари.
Рейтинг силы команд перед стартом «Ф-1»: почему «Феррари» – не фаворит?
Пока же есть ощущение, что Феррари снова была быстра только на тестах. И хвалит машину постоянно, пока британцы наперебой говорят, что их машины отстают.