Пьеро Феррари: «Уверен в качестве SF-26. Вижу это на всех уровнях»

Пьеро Феррари оценил подготовку Скудерии к сезону-2026.

Совладелец и вице-президент «Феррари» доволен готовностью команды к грядущему сезону.

«Болид 2025 года был выпущен с проблемами в конструкции, с которыми было сложно работать. Сезон оказался неудачным, и развитие машины было довольно рано прекращено.

Но это оказалось умным решением, поскольку предстояло создать совершенно новую машину. Команда отлично справилась, SF-26 был закончен вовремя, и я уверен в его качестве. Я вижу это на всех уровнях.

Впечатления от тестов очень положительные: все прогрессировали, точно зная, что и как делать. Я увидел очень слаженную работу», – сказал Пьеро Феррари .

