Пьеро Феррари: «Уверен в качестве SF-26. Вижу это на всех уровнях»

Пьеро Феррари оценил подготовку Скудерии к сезону-2026.

Совладелец и вице-президент «Феррари» доволен готовностью команды к грядущему сезону.

«Болид 2025 года был выпущен с проблемами в конструкции, с которыми было сложно работать. Сезон оказался неудачным, и развитие машины было довольно рано прекращено.

Но это оказалось умным решением, поскольку предстояло создать совершенно новую машину. Команда отлично справилась, SF-26 был закончен вовремя, и я уверен в его качестве. Я вижу это на всех уровнях.

Впечатления от тестов очень положительные: все прогрессировали, точно зная, что и как делать. Я увидел очень слаженную работу», – сказал Пьеро Феррари.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Давно такой уверенности из стана красных не видел. Посмотрим насколько оно оправдано в конце недели.
Ответ Rosier
Давно такой уверенности из стана красных не видел. Посмотрим насколько оно оправдано в конце недели.
Было бы хорошо, если было оправдано в конце года)
Все как обычно в нашей Феррари😁 праздуют победу в чемпионате еще до того как выйдут на первую гонку😅 что это может значить? То что феррари опять в пролете😁 италья!🤌🏻
Ответ sergeo
Все как обычно в нашей Феррари😁 праздуют победу в чемпионате еще до того как выйдут на первую гонку😅 что это может значить? То что феррари опять в пролете😁 италья!🤌🏻
Когда ещё Феррари праздновали победу до первой гонки? Наоборот, даже когда что-то могли - в 2022 и то говорили, что не борятся за чеспионат
Снова опасные разговоры от итальянцев из верхушки команды. В 2023 году Винья назвал болид Феррари - СуперФаст, а на деле оказался далеко НЕ СуперФаст.
Ответ _Greg Moore
Снова опасные разговоры от итальянцев из верхушки команды. В 2023 году Винья назвал болид Феррари - СуперФаст, а на деле оказался далеко НЕ СуперФаст.
Ну так и в прошлом году отличный болид, просто гонщики не реализовали весь потенциал
Очередная колымага?
Осталось несколько дней и всё станет ясно.
Пока же есть ощущение, что Феррари снова была быстра только на тестах. И хвалит машину постоянно, пока британцы наперебой говорят, что их машины отстают.
Ответ Ascari
Осталось несколько дней и всё станет ясно. Пока же есть ощущение, что Феррари снова была быстра только на тестах. И хвалит машину постоянно, пока британцы наперебой говорят, что их машины отстают.
В прошлом году не было никакой радости и завышенных ожиданий после переделки подвески. В 24-м тоже, особенно после доминации РБ в 23-м. Вот в 23-м да, очень оптимистично и смело высказывались.
Что ж там за космовоз у Феррари,что все такие счастливые? Похоже,готовятся выиграть все этапы
Ответ Десятый номер
Что ж там за космовоз у Феррари,что все такие счастливые? Похоже,готовятся выиграть все этапы
Да февраль самый счастливый месяц у нас🤣🤣
Рекомендуем