Руководитель «Кадиллака»: «Команда привезет первые обновления уже на Гран-при Австралии»

В «Кадиллаке» готовят обновления к первому этапу сезона-2026.

Руководитель «Кадиллака » Грэм Лоудон подтвердил, что команда собирается привезти новинки на Гран-при Австралии.

«Дебют команды «Кадиллака» в «Формуле-1» – один из самых знаменательных моментов в моей карьере. Достичь нынешнего результата было очень непросто, и я безмерно благодарен всем, кто работал над этим проектом.

Однако Гран-при Австралии – это только начало пути. Мы сосредоточены на долгосрочном успехе. Я доволен нашим прогрессом в Барселоне и Бахрейне. Мы привезем первые обновления уже в этот уик-энд. У нас амбициозные планы – но мы оцениваем все реалистично. Мы полны решимости и с уважением относимся к предстоящим испытаниям», – отметил Лоудон.

Рейтинг силы команд перед стартом «Ф-1»: почему «Феррари» – не фаворит?

