Руководитель «Кадиллака»: «Команда привезет первые обновления уже на Гран-при Австралии»
В «Кадиллаке» готовят обновления к первому этапу сезона-2026.
Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон подтвердил, что команда собирается привезти новинки на Гран-при Австралии.
«Дебют команды «Кадиллака» в «Формуле-1» – один из самых знаменательных моментов в моей карьере. Достичь нынешнего результата было очень непросто, и я безмерно благодарен всем, кто работал над этим проектом.
Однако Гран-при Австралии – это только начало пути. Мы сосредоточены на долгосрочном успехе. Я доволен нашим прогрессом в Барселоне и Бахрейне. Мы привезем первые обновления уже в этот уик-энд. У нас амбициозные планы – но мы оцениваем все реалистично. Мы полны решимости и с уважением относимся к предстоящим испытаниям», – отметил Лоудон.
Надеюсь, что смогут поехать быстрее. Сейчас это удручающее зрелище
Они точно прибавят за счет улучшения шасси, но вот какой мотор они выкатят самостоятельно через пару лет, это очень интересная загадка.
