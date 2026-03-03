Йос Ферстаппен: «Макс критиковал новые правила еще два-три года назад. Но тогда все над ним смеялись»

Ферстаппен-старший поддержал сына в критике новых правил «Ф-1».

Бывший пилот «Ф-1» Йос Ферстаппен прокомментировал недовольство своего сына Макса новым регламентом «Ф-1».

«Макс говорил об этом еще два-три года назад. Он видел некоторые данные, но тогда все над ним смеялись. Они считали, что Макс слишком негативен.

Теперь новые правила вступили в силу, все могут их увидеть. Стоит чуть больше слушать пилотов. Но никто этого не делает», – сказал Йос.

Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»

