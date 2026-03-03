  • Спортс
  • Йос Ферстаппен: «Макс критиковал новые правила еще два-три года назад. Но тогда все над ним смеялись»
13

Йос Ферстаппен: «Макс критиковал новые правила еще два-три года назад. Но тогда все над ним смеялись»

Ферстаппен-старший поддержал сына в критике новых правил «Ф-1».

Бывший пилот «Ф-1» Йос Ферстаппен прокомментировал недовольство своего сына Макса новым регламентом «Ф-1».

«Макс говорил об этом еще два-три года назад. Он видел некоторые данные, но тогда все над ним смеялись. Они считали, что Макс слишком негативен.

Теперь новые правила вступили в силу, все могут их увидеть. Стоит чуть больше слушать пилотов. Но никто этого не делает», – сказал Йос.

Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
13 комментариев
Очередная клоунада от Йоса. Ясен пень любой пилот будет против любого изменения устраивающих конкретно его правил.
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Очередная клоунада от Йоса. Ясен пень любой пилот будет против любого изменения устраивающих конкретно его правил.
Ферстаппен несколько раз говорил, что старая Ф1 ему больше по душе: без гибридов и с компактными машинами. Так что и "старые правила" его не особо устраивали
Ответ Scorpic
Ферстаппен несколько раз говорил, что старая Ф1 ему больше по душе: без гибридов и с компактными машинами. Так что и "старые правила" его не особо устраивали
Старый что-ли? Его-то мнение тут причём? Тапок к старой Ф-1 никаким боком, он дитя гибридной турбоэры и болидов-барж.
Еще ни одна гонка по новому регламенту не прошла, на сегодняшний момент не понятно как и что будет на трассе. Какой смысл просто без конца ныть
Ответ Rodrigo Brain
Еще ни одна гонка по новому регламенту не прошла, на сегодняшний момент не понятно как и что будет на трассе. Какой смысл просто без конца ныть
Тесты ведь были, разве там не было длинных серий, имитаций гонок? это наверное дает представление для пилотов, может вообще кардинально менять все придется, в плане гибрида
Пусть уходит ,а не ноет тогда.заколебали
Так и сейчас смеются, судьба такая, смешной он:)
Как гуляли- веселились,посчитали- прослезилась! Народная мудрость.
А к концу года он станет ЧМ, и все будут смеяться еще больше :)
