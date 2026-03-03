  • Спортс
  • Льюис Хэмилтон: «Работал над болидом 2026 года на протяжении 14 месяцев. У этой машины есть часть моей ДНК»
27

Хэмилтон поделился настроем перед сезоном-2026.

Пилот «Феррари» рассказал о своем отношении к выступлениям в составе Скудерии.

«Только два человека в мире пилотируют «Феррари» в «Ф-1», и я один из них. Я отправляюсь на эту безумную миссию, представляя интересы миллионов людей по всему миру. Что работает для одних пилотов, не работает для меня – и наоборот.

«Феррари» уникальна: в Италии и за рубежом люди любят ее так же, как Папу Римского. [При борьбе с напарником] моя задача не в том, чтобы разделить фанатов: мы оба хотим победить, и очевидно, что именно я хочу стать тем, кто выиграет – но команда на первом месте.

Шарль [Леклер] – феноменальный пилот с точки зрения пилотажного стиля и этики. Он выступает за команду уже восемь лет. Но я подхожу к этому чемпионату немного по-другому. Я работал над болидом 2026 года на протяжении 14 месяцев. По сравнению с прошлой машиной у этой есть часть моей ДНК – и это меня радует», – сказал Хэмилтон.

 Льюис Хэмилтон: «После всего, через что «Феррари» прошла в прошлом году, команда способна справиться с любой ситуацией»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoRacer.it
спустил в кокпите чтоли негодник
значит машина по его запросу и капризам и отмазки просто неприемлемы если что.
ну и скорее всего понимает, что машина быстрая, вот и начал хвалиться как раньше в Мерседесе. типа в трубе ночевал, знаем, слышали))) походу у Феррари самовоз раз он так запел.
Ответ Orbitalnaya stanciya
значит машина по его запросу и капризам и отмазки просто неприемлемы если что. ну и скорее всего понимает, что машина быстрая, вот и начал хвалиться как раньше в Мерседесе. типа в трубе ночевал, знаем, слышали))) походу у Феррари самовоз раз он так запел.
его главная беда в том что он слишком самоуверен и высокомерен , хотя предпосылок для этого нет, это от недалекого ума, чел неможет отделить реальность от фантазий 😁
Ответ Orbitalnaya stanciya
значит машина по его запросу и капризам и отмазки просто неприемлемы если что. ну и скорее всего понимает, что машина быстрая, вот и начал хвалиться как раньше в Мерседесе. типа в трубе ночевал, знаем, слышали))) походу у Феррари самовоз раз он так запел.
Конечно, Фуры чемпионы тестов уже годами. И к 5-6 гран при настроения обычно совсем другие, уж мы, болелы красных это знаем
Но блин, при всем скепсисе снова заставляют верить 🤣 хотя пока никаких оснований до Австралии нет, да даже там рано будет о раскладах судить.

Вообще, ещё есть надежда из-за того, как Хэм всю карьеру удачно переходил / угадывал будущие самовозы. А что если в этот раз тоже??
Я так понимаю, под ультрафиолет болид лучше не загонять.
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Я так понимаю, под ультрафиолет болид лучше не загонять.
Ну почему же? У болида ведь повышенное содержание меламина) Генетика...
Думаю Хем явно не был в карбоновой пыли, не сидел над чертежами, не следил за прессом движка и его электрической состоявляющей, как и компоновкой болида. То на трассе, то уходил в себя без интернеиа чтобы пересобрать. Но ок, оказывается 14 месяцев трудился. Хем не меняется...
Ответ whoisme
Думаю Хем явно не был в карбоновой пыли, не сидел над чертежами, не следил за прессом движка и его электрической состоявляющей, как и компоновкой болида. То на трассе, то уходил в себя без интернеиа чтобы пересобрать. Но ок, оказывается 14 месяцев трудился. Хем не меняется...
Как говорится, можно вывезти негра из гетто...
А мы думали чем он занят был в прошлом году. А он оказывается ДНК прививал, 14 месяцев, левой рукой видимо. Генный инженер!
Тем лучше.. будем посмотреть как Хемильтон опять продует Леклеру😅
Ответ sergeo
Тем лучше.. будем посмотреть как Хемильтон опять продует Леклеру😅
А если нет, то что?
Ответ PinokNogoev
А если нет, то что?
тогда публика, которая радуется тому как неудачно сложился прошлый сезон Льюиса , будет сильно огорчена
Теперь отмазок больше не будет.
Теперь отмазок в случае провала будет все меньше...
Если у кого то есть лишь часть днк то это мутант
