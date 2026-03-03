Льюис Хэмилтон: «Работал над болидом 2026 года на протяжении 14 месяцев. У этой машины есть часть моей ДНК»

Хэмилтон поделился настроем перед сезоном-2026.

Пилот «Феррари» рассказал о своем отношении к выступлениям в составе Скудерии.

«Только два человека в мире пилотируют «Феррари» в «Ф-1», и я один из них. Я отправляюсь на эту безумную миссию, представляя интересы миллионов людей по всему миру. Что работает для одних пилотов, не работает для меня – и наоборот.

«Феррари» уникальна: в Италии и за рубежом люди любят ее так же, как Папу Римского. [При борьбе с напарником] моя задача не в том, чтобы разделить фанатов: мы оба хотим победить, и очевидно, что именно я хочу стать тем, кто выиграет – но команда на первом месте.

Шарль [Леклер] – феноменальный пилот с точки зрения пилотажного стиля и этики. Он выступает за команду уже восемь лет. Но я подхожу к этому чемпионату немного по-другому. Я работал над болидом 2026 года на протяжении 14 месяцев. По сравнению с прошлой машиной у этой есть часть моей ДНК – и это меня радует», – сказал Хэмилтон.

