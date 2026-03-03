  • Спортс
  Хуан-Пабло Монтойя: «Хорнер был бы полезен в «Феррари». Но для него наилучший вариант – «Альпин»
Хуан-Пабло Монтойя: «Хорнер был бы полезен в «Феррари». Но для него наилучший вариант – «Альпин»

Монтойя считает, что Хорнер пригодился бы «Феррари».

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя ответил на вопрос, был бы полезен в «Феррари» экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«По правде говоря, да. Но «Феррари» пришлось бы осознать, что первые два года получатся дерьмовыми, что это как минимум четырехлетняя программа – понадобилось бы терпение. Им нужно было бы проявлять поддержку, вести себя как команда. Все должны понимать, что они вместе движутся вперед.

Нельзя позволять другим нести всякую чушь и плохо отзываться о вашем проекте. Прессе нравится, когда боссы начинают болтать всякую ерунду. Но нужно сохранять единство.

В этом плане очень хорошо работают в «Мерседесе» и «Макларене»: там сохраняют единство и поддерживают своих пилотов. Если Кими Антонелли разбивает болид, то в «Мерседесе» тут же говорят: «О, ну, он молодой, он яркий талант. Не переживайте, мы довольны его аварией – ведь это опыт».

Наилучшим вариантом для Хорнера была бы «Альпин». У нее двигатель «Мерседеса», база в Англии – у команды есть все. Они недалеко от базы «Ред Булл», в 20-30 минутах. Думаю, если бы он смог присоединиться к этой команде, то сумел бы сотворить чудо для них», – сказал Монтойя.  

Рейтинг силы команд перед стартом «Ф-1»: почему «Феррари» – не фаворит?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
