Тото Вольфф о моторном скандале: «Президент ФИА поддерживал «Мерседес»

Вольфф рассказал, что ФИА была на стороне «Мерседеса» в споре из-за мотора.

Руководитель «Мерседеса » заявил, что президент ФИА Мохаммед бен Сулайем был на стороне немецкого производителя в рамках моторного спора.

Ранее на протяжении большей части межсезонья обсуждался скандал с силовой установкой «Мерседеса», которой удавалось обходить ограничения степени сжатия.

После долгих обсуждений и финального голосования в федерации все-таки изменили правила проверки двигателей: теперь, помимо прошлой процедуры проверки при комнатной температуре, степень сжатия также будет измеряться при 130 градусах Цельсия.

«Решение принимают не только команды. Нужны голоса руководящего органа и обладателей коммерческих прав. Если они решат высказать общее мнение и примут решение в соответствии с общими целями, то это конец.

На протяжении всего этого времени мы пользовались поддержкой Мохаммеда бен Сулайема. Что интересно, он очень увлечен двигателями и автомобилями – вот почему, с его точки зрения, регламент был вполне четко прописан и верно применен.

Конечно, он президент ФИА. В этом процессе принятия решения вся власть у него. В конце концов решение за ним», – сказал Вольфф во время предсезонных тестов в Бахрейне.

ФИА внесла изменения в регламент «Ф-1»: с 1 июня начнут действовать новые правила проверки моторов

