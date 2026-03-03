Тото Вольфф о моторном скандале: «Президент ФИА поддерживал «Мерседес»
Руководитель «Мерседеса» заявил, что президент ФИА Мохаммед бен Сулайем был на стороне немецкого производителя в рамках моторного спора.
Ранее на протяжении большей части межсезонья обсуждался скандал с силовой установкой «Мерседеса», которой удавалось обходить ограничения степени сжатия.
После долгих обсуждений и финального голосования в федерации все-таки изменили правила проверки двигателей: теперь, помимо прошлой процедуры проверки при комнатной температуре, степень сжатия также будет измеряться при 130 градусах Цельсия.
«Решение принимают не только команды. Нужны голоса руководящего органа и обладателей коммерческих прав. Если они решат высказать общее мнение и примут решение в соответствии с общими целями, то это конец.
На протяжении всего этого времени мы пользовались поддержкой Мохаммеда бен Сулайема. Что интересно, он очень увлечен двигателями и автомобилями – вот почему, с его точки зрения, регламент был вполне четко прописан и верно применен.
Конечно, он президент ФИА. В этом процессе принятия решения вся власть у него. В конце концов решение за ним», – сказал Вольфф во время предсезонных тестов в Бахрейне.
ФИА внесла изменения в регламент «Ф-1»: с 1 июня начнут действовать новые правила проверки моторов