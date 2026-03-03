На Гран-при Австралии ожидаются ветреные условия

Стал известен прогноз погоды на этап «Ф-1» в Австралии.

Согласно прогнозу погоды, первые две практики Гран-при Австралии , которые состоятся в пятницу, пройдут при 22 градусах Цельсия и ветре скоростью 10-15 км/ч. Несмотря на пасмурность, вероятность дождя оценивается всего в 10 процентов.

В субботу, когда пройдут третья практика и квалификация, прогнозируются 20 градусов и усиленный ветер – 15-25 км/ч. Вероятность дождя – 4 процента.

Воскресная гонка состоится при 25 градусах и облачных условиях. Вероятность дождя – 5 процентов, скорость ветра – 10-15 км/ч.

