Льюис Хэмилтон: «После всего, через что «Феррари» прошла в прошлом году, команда способна справиться с любой ситуацией»
Хэмилтон верит в победу «Феррари» в сезоне-2026.
Пилот «Феррари» считает, что к результатам предсезонных тестов «Ф-1» нужно относиться с осторожностью.
«Тесты мало что показали. Все прятались за количеством топлива в баках. Я разговаривал с Тото Вольффом из «Мерседеса» и Заком Брауном из «Макларена», чтобы постараться понять, что они выяснили – но не получил никаких результатов.
После всего, через что мы прошли в прошлом году, мы способны справиться с любой ситуацией. У этой команды есть все для победы: нужно закончить работу вместе с нашими фанатами. Легче сказать, чем сделать – но я пришел в «Феррари», потому что верил в это. И я все еще верю», – сказал Хэмилтон.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Если мне предложат 100 миллионов долларов, что бы я поверила во всемогущий космический чайник - я поверю.)
Тут скорее не справиться, а перетерпеть
