Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2026
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Австралии
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 25 очков
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 18
3. Шарль Леклер («Феррари») – 15
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 12
5. Ландо Норрис («Макларен») – 10
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8
7. Оливер Бермэн («Хаас») – 6
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 4
9. Габриэл Бортолето («Ауди») – 2
10. Пьер Гасли («Альпин») – 1
11. Эстебан Окон («Хаас») – 0
12. Алекс Албон («Уильямс») – 0
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 0
14. Франко Колапинто («Альпин») – 0
15. Карлос Сайнс («Уильямс») – 0
16. Серхио Перес («Кадиллак») – 0
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0
18. Валттери Боттас («Кадиллак») – 0
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0
20. Изак Аджар («Ред Булл») – 0
21. Оскар Пиастри («Макларен») – 0
22. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Мерседес» – 43 очка
2. «Феррари» – 27
3. «Макларен» – 10
4. «Ред Булл» – 8
5. «Хаас» – 6
6. «Рейсинг Буллз» – 4
7. «Ауди» – 2
8. «Альпин» – 1
9. «Уильямс» – 0
10. «Кадиллак» – 0
11. «Астон Мартин» – 0
Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й