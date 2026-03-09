  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2026
12

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2026

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Австралии

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 25 очков

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 18

3. Шарль Леклер («Феррари») – 15

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 12

5. Ландо Норрис («Макларен») – 10

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8

7. Оливер Бермэн («Хаас») – 6

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 4

9. Габриэл Бортолето («Ауди») – 2

10. Пьер Гасли («Альпин») – 1

11. Эстебан Окон («Хаас») – 0

12. Алекс Албон («Уильямс») – 0

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 0

14. Франко Колапинто («Альпин») – 0

15. Карлос Сайнс («Уильямс») – 0

16. Серхио Перес («Кадиллак») – 0

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0

18. Валттери Боттас («Кадиллак») – 0

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0

20. Изак Аджар («Ред Булл») – 0

21. Оскар Пиастри («Макларен») – 0

22. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Мерседес» – 43 очка

2. «Феррари» – 27

3. «Макларен» – 10

4. «Ред Булл» – 8

5. «Хаас» – 6

6. «Рейсинг Буллз» – 4

7. «Ауди» – 2

8. «Альпин» – 1

9. «Уильямс» – 0

10. «Кадиллак» – 0

11. «Астон Мартин» – 0

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФеррари
Кадиллак
logoМакс Ферстаппен
logoХаас
logoЛандо Норрис
logoИзак Аджар
logoРед Булл
logoВалттери Боттас
logoЛьюис Хэмилтон
logoУильямс
результаты
logoЛиам Лоусон
logoАрвид Линдблад
logoНико Хюлькенберг
logoМерседес
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoСерхио Перес
logoАуди
logoКарлос Сайнс
logoМакларен
logoЛанс Стролл
logoАлександр Албон
logoФранко Колапинто
logoЭстебан Окон
logoДжордж Расселл
logoАльпин
logoОскар Пиастри
logoОливер Бермэн
logoГабриэл Бортолето
logoШарль Леклер
logoФернандо Алонсо
logoПьер Гасли
logoРейсинг Буллз
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Австралии
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну так то если бы не клоуны в Феррари, минимум с Кими точно они поборолись. Не все так плохо)
Фуры в строю. Ауди смогли. Астрид Линдгрен профпригоден. Изяслав если бы не сход имел все шансы даже на подиум. Будем посмотреть, не такой уж унылый сезон думаю должен быть
Лучше чем ожидалось, но мерс явно ограничил мощность чтобы не палиться сильно, и фиа не вмешивалось, на лонгранах их темп был в среднем на 7 десяток быстрее фур, и средний темп что то около 23.7, против 24.4 у фур, сегодня даже в конце темп у мерсов и фур был 22.6 -23.0 . Т.е топлива на 80-100 кг меньше, а темп лишь на секунду лучше, хотя 10 кг это 0.3-0.4 секунды. Так не бывает на полных и пустых баках должно быть хотя бы в районе 3 секунд. Оценки грубые. Но обычно несколько секунд отыгрывают по ходу гонки, а не одну. И все самовозки прячут свой темп, кто то лучше, кто то хуже. Но потом когда им надо они находят кучу времени, видел это у мерса в Бахрейне 14, у РБ времён фета постоянно, у РБ времён максима тоже. Это правильная стратегия, сам бы так делал. Но есть люди которые верят в один темп, ну пусть верят. Возможно где то мерсу будет сложнее, и придется больше врубать движки.
Сезон умер
Ответ gronk22
Сезон умер
Да здраствует Сезон!
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
54 минуты назад
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
сегодня, 12:04
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
сегодня, 10:06
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
сегодня, 09:32
Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»
сегодня, 08:46
Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
сегодня, 08:21
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
вчера, 19:29
Руководитель «Кадиллака»: «Нужно работать над улучшением надежности болида»
вчера, 18:48
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем