Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии с поул-позиции.
Второе место занял его напарник Андреа Кими Антонелли. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, сражавшийся с Расселлом за лидерство, в итоге стал третьим.
Оскар Пиастри из «Макларена» сошел до старта, разбив болид на установочных кругах.
За ходом гонки можно было следить вместе с онлайном Спортса’‘:
Альберт-парк, Мельбурн
8 марта 2026 года
Гонка
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 58 кругов
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,974
3. Шарль Леклер («Феррари») +15,519
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +16,144
5. Ландо Норрис («Макларен») +51,741
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54,617
7. Оливер Бермэн («Хаас») +1 круг
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг
10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
11. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг
12. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг
14. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга
16. Серхио Перес («Кадиллак») +3 круга
Сошли:
Ланс Стролл («Астон Мартин») +15 кругов
Валттери Боттас («Кадиллак»)
Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
Изак Аджар («Ред Булл»)
Оскар Пиастри («Макларен»)
Нико Хюлькенберг («Ауди»)
Им Люис говорил что надо заехать на пит, но они реально решили что победа должна быть Мерседеса)))
Скоро Льюис попросит отключить вообще связь с дурачком на мостике и включить музычку. Не в этой гонке, так в следующей.
но тактики ферарри остаются