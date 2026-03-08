Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й

Расселл выиграл первую гонку «Ф-1» сезона-2026, Антонелли и Леклер на подиуме.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии с поул-позиции.

Второе место занял его напарник Андреа Кими Антонелли. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, сражавшийся с Расселлом за лидерство, в итоге стал третьим.

Оскар Пиастри из «Макларена» сошел до старта, разбив болид на установочных кругах.

За ходом гонки можно было следить вместе с онлайном Спортса'':

Гран-при Австралии

Альберт-парк, Мельбурн

8 марта 2026 года

Гонка

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 58 кругов

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,974

3. Шарль Леклер («Феррари») +15,519

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +16,144

5. Ландо Норрис («Макларен») +51,741

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54,617

7. Оливер Бермэн («Хаас») +1 круг

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг

10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

11. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг

12. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг

14. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга

16. Серхио Перес («Кадиллак») +3 круга

Сошли:

Ланс Стролл («Астон Мартин») +15 кругов

Валттери Боттас («Кадиллак»)

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Изак Аджар («Ред Булл»)

Оскар Пиастри («Макларен»)

Нико Хюлькенберг («Ауди»)

