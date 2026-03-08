692

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й

Расселл выиграл первую гонку «Ф-1» сезона-2026, Антонелли и Леклер на подиуме.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии с поул-позиции.

Второе место занял его напарник Андреа Кими Антонелли. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, сражавшийся с Расселлом за лидерство, в итоге стал третьим.

Оскар Пиастри из «Макларена» сошел до старта, разбив болид на установочных кругах.

За ходом гонки можно было следить вместе с онлайном Спортса’‘:

Первая гонка новой «Ф-1»: Норрис и новичок «Ред Булл» в погоне за «Мерседесом»

Гран-при Австралии

Альберт-парк, Мельбурн

8 марта 2026 года

Гонка

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 58 кругов

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,974

3. Шарль Леклер («Феррари») +15,519

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +16,144

5. Ландо Норрис («Макларен») +51,741

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54,617

7. Оливер Бермэн («Хаас») +1 круг

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг

10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

11. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг

12. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг

14. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга

16. Серхио Перес («Кадиллак») +3 круга

Сошли:

Ланс Стролл («Астон Мартин») +15 кругов

Валттери Боттас («Кадиллак»)

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Изак Аджар («Ред Булл»)

Оскар Пиастри («Макларен»)

Нико Хюлькенберг («Ауди»)

«Мерседес» слишком хорош для новой «Ф–1». Соперники в шоке, Ферстаппен – в стене

Опубликовал: Михаил Ширяев
692 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Страреги Феррари удивились борьбе своей команды за 1-2 места и решили устранить это недоразумение?)
Ответ Userinho
Страреги Феррари удивились борьбе своей команды за 1-2 места и решили устранить это недоразумение?)
Первые круги показали, что по скорости Феррари не хуже Мерседесов, что приятно.
Ответ Userinho
Страреги Феррари удивились борьбе своей команды за 1-2 места и решили устранить это недоразумение?)
Посмотрел гонку в записи, это вообще треш))
Им Люис говорил что надо заехать на пит, но они реально решили что победа должна быть Мерседеса)))
По крайней мере Хэм неплохо провел гонку, секунда от Шарля и все сам отыграл. Это не трамвайная остановка как в том сезоне
Ответ OnlyDendy
По крайней мере Хэм неплохо провел гонку, секунда от Шарля и все сам отыграл. Это не трамвайная остановка как в том сезоне
Если бы он первый заехал на пит был бы выше
Ответ OnlyDendy
По крайней мере Хэм неплохо провел гонку, секунда от Шарля и все сам отыграл. Это не трамвайная остановка как в том сезоне
Если взять чистое время гонки, то он даже быстрее Шарля.
Как бы не старались на трассе, клоуны за мостиком всегда сильнее
Самое забавное в том, что автопроизводители влили кучу бабла в разработку этого полуэлектрического говна, и быстро изменить регламент на нормальный вряд ли получится. Да и Тотоха явно будет против, потому что у Мерса снова превозмогательный болид получился.
Ответ Анатолий Зубков
Самое забавное в том, что автопроизводители влили кучу бабла в разработку этого полуэлектрического говна, и быстро изменить регламент на нормальный вряд ли получится. Да и Тотоха явно будет против, потому что у Мерса снова превозмогательный болид получился.
Комментарий скрыт
Ответ PinokNogoev
Комментарий скрыт
Развитие в сторону не высокотехнологичных двс, а в сторону формулы Е это очередная лицемерная игра типа шага в экологию как и общая электрификация всех автогигантов. Правда потом все дружно сели в лужу и сказали что мы поторопились. Здесь будет тоже самое. Этот треск режима набора энергии больше похож на звуки умирающего большого заводского генератора, нежели на вершину автомобильных технологий.
Совершенно очевидно, что у Льюиса вообще доверия к мостику и их цирку не осталось. Это Шарль еще более менее привык, а Хэм после Боно в шоке от дебилов систематических.
Ответ arspurs9
Совершенно очевидно, что у Льюиса вообще доверия к мостику и их цирку не осталось. Это Шарль еще более менее привык, а Хэм после Боно в шоке от дебилов систематических.
итальянцы, они все такие
Ахахахахах
Скоро Льюис попросит отключить вообще связь с дурачком на мостике и включить музычку. Не в этой гонке, так в следующей.
Льюис уже сам пытается тактику придумать
Ответ ekaterina_)))
Льюис уже сам пытается тактику придумать
Феррари это всегда уровень сложности "легенда". Тут надо и гонять, и стратегию придумывать на ходу, и спорить с мостиком
Ответ Гранитный камушек в груди
Феррари это всегда уровень сложности "легенда". Тут надо и гонять, и стратегию придумывать на ходу, и спорить с мостиком
Самому себе шины менять надо. Хэм себе придумал стратегию, так в боксы не позвали.
Титул «первое нытье» ожидаемо забирает Расселл
Ответ ecstasy
Титул «первое нытье» ожидаемо забирает Расселл
Так сказать сразу показал что серьезно настроен на титул главного нытика сезона
Ответ ecstasy
Титул «первое нытье» ожидаемо забирает Расселл
Принцесса "Расси" готовится примерить диадему в конце сезона
Не зря стратеги Феррари зарплату в Мерседесе получают
новые регламенты, новые моторы, новые гонщики.
но тактики ферарри остаются
