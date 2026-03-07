  • Спортс
  • Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии
Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии

Расселл выиграл первую квалификацию «Ф-1» сезона-2026.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стартует с поул-позиции на Гран-при Австралии.

Второе время показал напарник Расселла Андреа Кими Антонелли, третье – новичок «Ред Булл» Изак Аджар.

Гран-при Австралии

Альберт-парк, Мельбурн

7 марта 2026 года

Квалификация

Топ-10

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.18,518

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,293

3. Изак Аджар («Ред Булл») +0,785

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,809

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,862

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,957

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,960

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,476

9. Арвид Линдбрлад («Рейсинг Буллз») +2,729

10. Габриэл Бортолето («Ауди») – не показал времени

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

12. Оливер Бермэн («Хаас»)

13. Эстебан Окон («Хаас»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

16. Франко Колапинто («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

18. Серхио Перес («Кадиллак»)

19. Валттери Боттас («Кадиллак»)

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

21. Карлос Сайнс («Уильямс»)

22. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Результаты трех сегментов:

Антонелли разбил болид в 3-й практике в Австралии

Гран-при Австралии-2026. 3-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

Одна женщина толкает сломавшийся болид, мужики рядом идут, руками помахивая.
С наступающим 8 марта, милые дамы!
Равноправие или как его там...😄🤣
У них не принято помогать и уступать. Всё равны.
Короче ждёт нас УГ надолго, с умирающими на середине прямой машинами и довольным Тото
После плотности прошлого сезона, это просто капец(((
А я кричу, остановите плёнку, это кино я уже смотрел...И мне не понравилось.
Тото Вольфф флиртует с камерой , вот что самовозище делает с людьми
Поздравим роскошного Джорджа с роскошным сезоном, и на его улице наконец проехала самовозка.
Выпьем за остальных не чокаясь.
0,8 с - это примерно 20 сил. Поздравим ФИА и лично дорого товарища Сулайема за защиту читеров:)
Ближайший клиент Мерседеса в тех же 0,8 с. Да-да, моторы одинаковые:)
И последнее, но не по важности - новые правила проверки, которые будут вводиться после половины сезона, не закрывают переменную степень сжатия, а возможно (что-то мне так кажется) всех мотористов вынудят перейти на такие моторы.
к чести Сулайема, он год назад, в апреле 2025, хотел вернуть атмосферные моторы с 2028, но производители ожидаемо слились после нескольких встреч.
может фиа решили, что раз так, пусть все хлебнут дыма из под моторов мерса))
Господи, что они натворили с этими машинами? Ну полный трэш с этими батареями. В какое же гамно все превращается
- Ты вообще слушаешь?
- Я рассматривала машину безопасности
Женщины))
для женщин у нас есть Оксана Павловна )
Красивое!
главное не забыть вытащить(с) Фабричнова
развод и два канала камментов?
кому Попов будет нужен без Фабричновой? он без неё будет засыпать в эфире. а в остальное время - рассказывать дедовские байки, как хороша была формула раньше.
Ну вот как бы откидывая хейт тапков, мерседесов и прочую фигню. Ну это ж писос, он же просто с прямой улетел в стену. Ну и смотреть как гонщик на прямой ликостят и даже тормозят... Это абзац
Тут уже нахейтили недалёкие
Просто напомню, что Макс только начинал фазу торможения... Достаём поп-корн и ждём изменения регламента к середине сезона иначе это прям больно смотреть будет
С регламентом пипец как перемедрили, отпускать педаль газа, когда только в путь дави - это не гонки..
Что то сыровато пока, думаю надо уже ф1 окончательно превращать в троллейбусы, приделать рога и провода над трассой, тогда даже на вредное производство аккумуляторов не придется тратить ни денег, ни СО2
То есть, делать вторую Формулу Е?
да, но с ролексом и ферстаппеном
Рекомендуем