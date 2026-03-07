Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Аджар – 3-й, Ферстаппен – 20-й после аварии
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стартует с поул-позиции на Гран-при Австралии.
Второе время показал напарник Расселла Андреа Кими Антонелли, третье – новичок «Ред Булл» Изак Аджар.
Альберт-парк, Мельбурн
7 марта 2026 года
Квалификация
Топ-10
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.18,518
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,293
3. Изак Аджар («Ред Булл») +0,785
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,809
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,862
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,957
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,960
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,476
9. Арвид Линдбрлад («Рейсинг Буллз») +2,729
10. Габриэл Бортолето («Ауди») – не показал времени
Выбыли после второго сегмента:
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
12. Оливер Бермэн («Хаас»)
13. Эстебан Окон («Хаас»)
14. Пьер Гасли («Альпин»)
15. Алекс Албон («Уильямс»)
16. Франко Колапинто («Альпин»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
18. Серхио Перес («Кадиллак»)
19. Валттери Боттас («Кадиллак»)
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
21. Карлос Сайнс («Уильямс»)
22. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Результаты трех сегментов:
С наступающим 8 марта, милые дамы!
Выпьем за остальных не чокаясь.
0,8 с - это примерно 20 сил. Поздравим ФИА и лично дорого товарища Сулайема за защиту читеров:)
Ближайший клиент Мерседеса в тех же 0,8 с. Да-да, моторы одинаковые:)
И последнее, но не по важности - новые правила проверки, которые будут вводиться после половины сезона, не закрывают переменную степень сжатия, а возможно (что-то мне так кажется) всех мотористов вынудят перейти на такие моторы.
может фиа решили, что раз так, пусть все хлебнут дыма из под моторов мерса))
- Я рассматривала машину безопасности
Женщины))