Гран-при Австралии-2026. 3-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й
Альберт-парк, Мельбурн
7 марта 2026 года
3-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.19,053 (22 круга)
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,616 (22)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,774 (19)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +1,034 (17)
5. Изак Аджар («Ред Булл») +1,084 (14)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,144 (14)
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,271 (18)
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,390 (22)
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,406 (18)
10. Оливер Бермэн («Хаас») +1,725 (17)
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1,785 (15)
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,837 (13)
13. Эстебан Окон («Хаас») +1,930 (18)
14. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2,014 (22)
15. Пьер Гасли («Альпин») +2,018 (25)
16. Франко Колапинто («Альпин») +2,360 (21)
17. Алекс Албон («Уильямс») +2,611 (16)
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3,667 (19)
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +4,461 (12)
20. Серхио Перес («Кадиллак») +5,344 (20)
21. Карлос Сайнс («Уильямс») – не показал времени (0)
22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – не показал времени (0)
Пиастри сильно помешали , прям десятки 3 он там проиграл, но не больше.
Ну и представил лица в Астоне, от какого мотора они ушли "удачно" к Хонде, собравшей новичков для возвращения))
22. Антонелли