  • Гран-при Австралии-2026. 3-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й
46

Гран-при Австралии-2026. 3-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

Расселл опередил Хэмилтона и Леклера в третьей тренировке в Мельбурне.

Гран-при Австралии

Альберт-парк, Мельбурн

7 марта 2026 года

3-я практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.19,053 (22 круга)

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,616 (22)

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,774 (19)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +1,034 (17)

5. Изак Аджар («Ред Булл») +1,084 (14)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,144 (14)

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,271 (18)

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,390 (22)

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,406 (18)

10. Оливер Бермэн («Хаас») +1,725 (17)

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1,785 (15)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,837 (13)

13. Эстебан Окон («Хаас») +1,930 (18)

14. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2,014 (22)

15. Пьер Гасли («Альпин») +2,018 (25)

16. Франко Колапинто («Альпин») +2,360 (21)

17. Алекс Албон («Уильямс») +2,611 (16)

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3,667 (19)

19. Валттери Боттас («Кадиллак») +4,461 (12)

20. Серхио Перес («Кадиллак») +5,344 (20)

21. Карлос Сайнс («Уильямс») – не показал времени (0)

22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – не показал времени (0)

Антонелли разбил болид в 3-й практике в Австралии

Гран-при Австралии-2026. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й

Гран-при Австралии-2026. 1-я практика. Леклер – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Австралии
46 комментариев
Я думаю эта практика сняла много вопросов, у Мерседеса и правда самовоз на уровне лучших времен Льюиса.
Ответ ArboCs
Я думаю эта практика сняла много вопросов, у Мерседеса и правда самовоз на уровне лучших времен Льюиса.
Давайте посмотрим хоть пару гонок. Леклер в 2022 тоже выигрывал влегкую квалификации, и что это дало? Может быть в гонке там у них не очень все хорошо
Ответ Дмитрий Воронцов
Давайте посмотрим хоть пару гонок. Леклер в 2022 тоже выигрывал влегкую квалификации, и что это дало? Может быть в гонке там у них не очень все хорошо
ненене, по практикам понятно же всё уже )
Лоусон-хард, Перес-медиум, Сайнц, Стролл-без времени, остальные-софт
Ответ Старый Пёс
Лоусон-хард, Перес-медиум, Сайнц, Стролл-без времени, остальные-софт
а, Лоусон на софте так и не проехал круг
Вот так Рассел ультанул так ультанул, другие думаю сейчас в шоке….

Пиастри сильно помешали , прям десятки 3 он там проиграл, но не больше.
Ответ Ram89
Вот так Рассел ультанул так ультанул, другие думаю сейчас в шоке…. Пиастри сильно помешали , прям десятки 3 он там проиграл, но не больше.
Так все ехали в толкучке, толком никто не проехал. Нормальный круг не удался даже Джорджу (первый сектор у него желтый. Фиолетовый первый сектор он поставил в прошлой попытке как раз в момент когда Кими разложился). Я бы не утверждал пока, что результаты прям релевантны.
Ответ ням ням
Так все ехали в толкучке, толком никто не проехал. Нормальный круг не удался даже Джорджу (первый сектор у него желтый. Фиолетовый первый сектор он поставил в прошлой попытке как раз в момент когда Кими разложился). Я бы не утверждал пока, что результаты прям релевантны.
Ну, на трибунах больше вели Пиастри, и я лично видел как ему пришлось почти колом встать на выезде с 14 поворота , там разгон просто ужасный был. Одну богу известно, сколько ты теряешь на прямой если не разогнался нормально , на этих же машинах.
Ну все ясно, все стало на свои места , самовоз очевиден в пелотоне )
Ответ Nagatomo
Ну все ясно, все стало на свои места , самовоз очевиден в пелотоне )
Не зря свой хлеб едят
Ответ Nagatomo
Ну все ясно, все стало на свои места , самовоз очевиден в пелотоне )
Жоржик случайно или осознанно спалил истинный темп Мерса)) и ещё не факт, что это максималка была))

Ну и представил лица в Астоне, от какого мотора они ушли "удачно" к Хонде, собравшей новичков для возвращения))
Ну как и говорилось есть тока одна машина Мерседес остальные стиральные 😁😁😁
Ответ Люля Даминицкая
Ну как и говорилось есть тока одна машина Мерседес остальные стиральные 😁😁😁
Редкостный Д
Макс сейчас мог бы гонять в месте с Антонелли вместо Рассела если бы не слушал этого старпёра Марко
Добро пожаловать в 2014 год(((
Ответ Тим Тим
Добро пожаловать в 2014 год(((
это только первый этап сезона, спокойнее)
Ответ Подельман Кесельмана
это только первый этап сезона, спокойнее)
Хочется надеяться, что ошибаюсь, но моторы уже омологированы
Рассел настолько испугался скорости ред булл, что не стал привозить всем секунду в последней попытке)
Ответ mrnobody1st
Рассел настолько испугался скорости ред булл, что не стал привозить всем секунду в последней попытке)
РБ, который по подсчётам меседеса и вильямса, везёт всем больше секунды на прямых)))
Результаты квалификации:
22. Антонелли
Ответ ням ням
Результаты квалификации: 22. Антонелли
Ну в гонке будет минимум топ 10 )
На скае сейчас Вольф, с трудом, улыбку сдерживает во время интервью
Ответ Тим Тим
На скае сейчас Вольф, с трудом, улыбку сдерживает во время интервью
ну он зря улыбается, завтра на старте фуры объедут Рассла, а обгонять трудно)
Ответ Тим Тим
На скае сейчас Вольф, с трудом, улыбку сдерживает во время интервью
или он так счастлив, что вундеркинд Антонелли разложил фхлам второй Мерс?))
