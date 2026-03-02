  • Спортс
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Если вы хотите подписать Ферстаппена в свою команду и вы побеждаете в гонках, то вы берете Макса за яйца»
7

Монтойя поделился мнением о положении Ферстаппена на трансферном рынке «Ф-1».

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя оценил возможность ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Вопрос в том, насколько сильно Макс Ферстаппен хочет побеждать? Если у тебя быстрейшая машина и желающий перейти Макс, то в такой ситуации будет другая цена – не такая, как в случае, если это ты хочешь Макса.

Если вы третья по силе команда и хотите взять Макса, то должны заплатить столько, сколько Макс захочет. Но если вы выигрываете каждую гонку и к вам хочет присоединиться Макс, то цена будет другой.

Максу нравится вызов, не так ли? Но в его нынешнем положении вы бы выступали за деньги или за славу? В случае Макса идет ли речь о славе? Это вопрос на миллион долларов. Я бы сказал, что да, поскольку денег у него достаточно.

Но он постарается заработать. Проблема в том… Возьмем «Макларен»: они выигрывают каждый уик-энд со своими двумя пилотами. Или «Мерседес», там тоже побеждают оба пилота. Им правда нужно тратить больше денег на Макса, когда они и так все выигрывают? Вы хотите Макса? Может, и так, но если вы хотите подписать Макса и вы побеждаете, то в каком-то смысле вы берете Макса за яйца.

Макс может прийти и сказать, что хочет получать 70 миллионов фунтов стерлингов. В таком случае команда, к которой он хочет присоединиться, может ответить, что даст только 20 миллионов», – считает Монтойя.

Рекорды в «Ф-1» пора обновить? Ферстаппен, Хэмилтон и Алонсо переписывают историю
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: grandprix247
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
То ли ХМП не сумел внятно изложить поток своих мыслей, то ли проблема в качестве перевода...
Он текст у брата Шуми стырил?
Ответ Eclipse7
Он текст у брата Шуми стырил?
ну они же были напарниками))
Ответ Eclipse7
Он текст у брата Шуми стырил?
Думаю, Ральф добавил бы больше подробностей. Всё таки у него в этом больше опыта.
Я всё понимаю, Хуан же колумбиец, но та белая дорожка была лишней
Здесь главная задача будет, как поместить Йоса в хорошо охраняемое место с отсутствием связи с внешним миром.
Капитан очевидность. Если команда побеждает без Макса, то зачем платить Максу? А если хотите побеждать, но не можете, то контракт Макса будет очень высокий.
