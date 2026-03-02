Андреа Стелла: «Работа над снижением веса болида идет всегда»

Стелла оценил важность снижения веса болида.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла рассказал, что одной из основных задач команды является работа над снижением веса болида и достижение минимально допустимой отметки.

«Безусловно, работа над снижением веса болида всегда находится в списке задач команды. Ведь даже если вес болида опустится ниже отметки минимально допустимого значения, вы просто добавите баланс и сможете играться с балансом. Так что команды будут заниматься этим вопросом еще долго – пока показатель веса болиде не окажется заметно ниже минимальной отметки.

Если говорить о спецификациях болида, то машина, которую вы видели на тестах, на Гран-при Австралии в целом не изменится. При этом несколько деталей еще находятся в процессе производства и будут готовы именно к старту сезона», – рассказал Стелла.

