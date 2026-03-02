Босс Гран-при Австралии: «Конфликт на Ближнем Востоке не скажется на проведении гонки»

Организатор Гран-при Австралии уверен, что проведению этапа ничего не угрожает.

Исполнительный директор Гран-при Австралии Трэвис Олд считает, что проблемы с перелетами из-за конфликта на Ближнем Востоке никак не скажутся на проведении этапа «Формулы-1».

«Не сомневаюсь, что события выходных нарушили планы поездок команд и самой «Формулы-1». «Ф-1» – эксперты по перелетам по миру, так что они быстро внесли правки в свое расписание. Мне сказали, что всех участники прибудут в установленные сроки, так что на гонке это [происходящие события] не скажется.

Однако последние 48 часов получились весьма напряженными – в частности, для «Ф-1». Уверен, они думают о возможных последствиях. На данный момент ситуация такова, что у нас нет никаких проблем – но, мне кажется, если говорить не только о нас, в «Ф-1» будут думать, что делать с [дальнейшим] расписанием, если это потребуется.

«Формула-1 » многое сделала. Речь идет о командах, пилотах, персонале «Ф-1». Полагаю, около 1000 человек уже забронировали билеты и должны были приземлиться где-то между сегодня, завтра и средой. Все пришлось перебронировать.

Но им удалось со всем разобраться – это важно. Весь груз прибыл и готов отправиться на трассу. Мы все уверены, что происходящие события никак не повлияют на проведение этапа», – сказал Олд.

