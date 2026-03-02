«Для Netflix было неважно, случится величайший камбэк Ферстаппена или первый титул Норриса или Пиастри». Сопродюсер Drive to Survive о концовке сезона-2025

Создатели сериала о «Ф-1» высказались о финале сезона-2025.

Сопродюсер Drive to Survive Том Роджерс поделился мыслями о Гран-при Абу -Даби-2025: в заключительной гонке сезона чемпионом «Формулы-1» стал пилот «Макларена» Ландо Норрис , обыгравший соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена и своего напарника Оскара Пиастри .

«В эпизоде ближе к концу сезона есть шутка: «Это Netflix придумал сценарий?»

В прошлом году для нас действительно было неважно, как лягут фишки. Если бы Макс выиграл, случился бы величайший камбэк всех времен, невероятная история. А для Ландо или Оскара это был бы первый титул, тоже потрясающий финал.

Ландо очень поддерживал сериал, принимал в нем участие с самого начала, однако я искренне считаю, что любой исход последней гонки был бы плюсом для нас и для «Ф-1», – заявил Роджерс.

Исполнительный продюсер сериала Джеймс Гэй-Рис согласился с коллегой:

«Это был отличный сезон, и было замечательно наблюдать за ним изнутри, как и всегда.

То, как Макс и «Ред Булл » нагоняли «Макларен» – это было нечто особенное. Довольно пугающее для «Макларена», но захватывающее для нас, всех остальных! И нужно отдать должное Максу за то, как он справился со всем этим – с улыбкой на лице и чувством юмора.

На мой взгляд, любой потенциальный исход был в равной степени интригующим. Как и многие, я полагал, что у Оскара получится, и по ряду причин все пошло не так.

Макс так быстро отыгрывался, и ты думал: «Не занервничает ли Ландо?» Но мы выигрывали при любом из трех исходов».

