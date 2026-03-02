Хуан-Пабло Монтойя о шансах Хэмилтона на титул: «Феррари» не будет достаточно конкурентоспособной. Мне сложно это представить»

Монтойя не верит в титул Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что Льюису Хэмилтону не удастся выиграть чемпионат 2026 года, поскольку в «Феррари » вряд ли построили достаточно быструю машину.

«Феррари» не будет достаточно конкурентоспособной, мне сложно это представить. С ними каждый год происходит одно и то же. Мне сложно представить, что в «Феррари» все сделают правильно. Я этого представить не могу.

Я был бы рад сказать «да» – как был бы рад увидеть и то, как Льюис Хэмилтон станет чемпионом в составе «Феррари», это было бы потрясающе. Но мне сложно представить, чтобы у «Феррари» все получилось. Я думаю, что чемпионом станет Джордж Расселл , а «Мерседес » выиграет Кубок конструкторов», – рассказал Монтойя.

