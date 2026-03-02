Гельмут Марко: «Наслаждаюсь тем, что мне больше не нужно переживать о шасси «Ред Булл»

Марко рассказал, как живет без «Ф-1».

Бывший советник «Ред Булл » поделился ощущениями от жизни без работы в команде «Формулы-1».

«С тех пор как я ушел, я ни разу не летал на самолете – и уже одно это меня очень радует. Мне еще предстоит решить, какой канал выбрать, поскольку я никогда раньше не смотрел их по телевизору.

У меня нет какого-то чувства потери. Я наслаждаюсь отдыхом и тем, что мне больше не нужно переживать о конкурентоспособности нашего шасси», – сказал Марко.

Гельмут Марко о новом регламенте: «Конечно, это не «Формула-1» в ее первоначальном понимании»

