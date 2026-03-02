Гельмут Марко: «Наслаждаюсь тем, что мне больше не нужно переживать о шасси «Ред Булл»
Марко рассказал, как живет без «Ф-1».
Бывший советник «Ред Булл» поделился ощущениями от жизни без работы в команде «Формулы-1».
«С тех пор как я ушел, я ни разу не летал на самолете – и уже одно это меня очень радует. Мне еще предстоит решить, какой канал выбрать, поскольку я никогда раньше не смотрел их по телевизору.
У меня нет какого-то чувства потери. Я наслаждаюсь отдыхом и тем, что мне больше не нужно переживать о конкурентоспособности нашего шасси», – сказал Марко.
Гельмут Марко о новом регламенте: «Конечно, это не «Формула-1» в ее первоначальном понимании»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Kleine Zeitung
5 комментариев
а ты чем-то им помогал в разработке шасси?))
Он помогал Максу принять тот факт, что шасси не лучшее, но скоро будет лучшее... А потом говорил Ньюи, что у Макса настроение не лучшее, но скоро будет лучшее, если сделаешь норм шасси. Такая работа...
Он помогал угоманивать "гения" с его кульманом, который вечно со своими рацухами ставил под угрозу результаты.
Старый плут-когда это у быков проблемы с шасси были? Тока двигуны подводили
В двух последних сезонах, например
