  • Гельмут Марко: «Наслаждаюсь тем, что мне больше не нужно переживать о шасси «Ред Булл»
Гельмут Марко: «Наслаждаюсь тем, что мне больше не нужно переживать о шасси «Ред Булл»

Марко рассказал, как живет без «Ф-1».

Бывший советник «Ред Булл» поделился ощущениями от жизни без работы в команде «Формулы-1».

«С тех пор как я ушел, я ни разу не летал на самолете – и уже одно это меня очень радует. Мне еще предстоит решить, какой канал выбрать, поскольку я никогда раньше не смотрел их по телевизору.

У меня нет какого-то чувства потери. Я наслаждаюсь отдыхом и тем, что мне больше не нужно переживать о конкурентоспособности нашего шасси», – сказал Марко.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Kleine Zeitung
а ты чем-то им помогал в разработке шасси?))
Он помогал Максу принять тот факт, что шасси не лучшее, но скоро будет лучшее... А потом говорил Ньюи, что у Макса настроение не лучшее, но скоро будет лучшее, если сделаешь норм шасси. Такая работа...
Он помогал угоманивать "гения" с его кульманом, который вечно со своими рацухами ставил под угрозу результаты.
Старый плут-когда это у быков проблемы с шасси были? Тока двигуны подводили
Старый плут-когда это у быков проблемы с шасси были? Тока двигуны подводили
В двух последних сезонах, например
