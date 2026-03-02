«Астон Мартин» намерен сойти на Гран-при Австралии после нескольких кругов из-за недостатка деталей. Команда Алонсо рассматривала пропуск этапа после провальных тестов (It.motorsport)

«Астон Мартин» планирует сойти на первом этапе «Ф-1» 2026 года.

«Астон Мартин» рассматривал вариант с пропуском первого этапа «Формулы-1» 2026 года – Гран-при Австралии , который пройдет 6-8 марта, утверждает итальянская редакция Motorsport.com.

Команда, за которую выступают Фернандо Алонсо и Ланс Стролл , провалила предсезонные тесты, из-за поломок и неполадок оказавшись худшей как по километражу, так и по скорости. «Хонда », новый моторист «Астон Мартин», признала серьезные проблемы с силовой установкой. В прессе сообщали, что коллектив испытывает сложности и с шасси.

Для «Ф-1» пропуск одной из команд первого же Гран-при после смены регламента стал бы «катастрофой», пишет итальянское СМИ. «Астон Мартин» пришлось бы выплатить штраф за нарушение Договора согласия.

Сообщается, что «Астон Мартин» все же проведет этап в Мельбурне. Команда, которая испытывает сложности с запасными деталями, намерена преодолеть минимальное расстояние, которое позволит ей оказаться на стартовой решетке, а в воскресной гонке сойти после нескольких кругов.

