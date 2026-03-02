WEC может перенести первый этап сезона из-за конфликта на Ближнем Востоке (dailysportscar.com)

В WEC могут изменить календарь из-за политического кризиса.

Чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC продолжает изучать различные варианты старта сезона-2026.

В соответствии с календарем предсезонные тесты (так называемый Пролог) должны пройти 22-23 марта в Катаре – и там же 26-28 марта запланирован первый этап.

Однако проведение мероприятий находится под вопросом из-за обострившегося конфликта между Израилем, США и Ираном, в результате которого под обстрел попали территории соседних стран – в том числе Катара.

Помимо рисков, связанных с безопасностью, возникают трудности с логистикой из-за приостановления авиарейсов и морских грузоперевозок. Большая часть машин и оборудования команд и организаторов уже находится в Катаре – однако уже 17-19 апреля должен пройти второй этап чемпионата в Имоле. В чемпионате опасаются возможных проблем с перевозками.

В связи с возникшими трудностями руководство WEC активно ищет другие варианты: самым вероятным называется перенос этапа в Катаре на более позднее время.

Проведение же гонки в рамках нынешнего расписания представляется маловероятным, отмечает издание dailysportscar.com.

