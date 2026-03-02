Президент ФИА о ближневосточных гонках «Ф-1» и WEC: «Безопасность и благополучие будут определять решения о календаре»

В ФИА выпустили заявление о предстоящих гонках на Ближнем Востоке.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о том, что в «Формуле-1» и чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в ближайшие недели запланированы заезды на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между Ираном, Израилем и США.

Гран-при Бахрейна намечен на 12 апреля, Гран-при Саудовской Аравии – на 19 апреля. Этапы WEC должны пройти в Катаре 22-23 и 26-28 марта.

«Мои мысли как президента ФИА – с теми, кого затронули недавние события на Ближнем Востоке. Мы глубоко опечалены тем, что потеряны жизни людей, и поддерживаем пострадавшие семьи и сообщества.

В этот момент неопределенности мы надеемся на спокойствие, безопасность и быстрое возвращение к стабильности. Диалог и защита гражданского населения должны оставаться приоритетами.

Мы находимся в тесном контакте с нашими клубами, промоутерами чемпионатов, командами и коллегами, которые находятся на месте событий, и следим за ситуацией внимательно и ответственно.

Мы оцениваем календарь чемпионата мира по гонкам на выносливость и «Формулы-1». Безопасность и благополучие будут определять решения.

Наша организация выстроена на основе единства и общей цели. Сейчас это единство важно как никогда», – говорится в заявлении.

«Ф-1» отреагировала на конфликт на Ближнем Востоке: «Серия пристально следит за ситуацией»

Журналист Слэйтер: «Тяжело так быстро найти замену для ближневосточных гонок. «Ф-1» надеется на деэскалацию»