  • Президент ФИА о ближневосточных гонках «Ф-1» и WEC: «Безопасность и благополучие будут определять решения о календаре»
Президент ФИА о ближневосточных гонках «Ф-1» и WEC: «Безопасность и благополучие будут определять решения о календаре»

В ФИА выпустили заявление о предстоящих гонках на Ближнем Востоке.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о том, что в «Формуле-1» и чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в ближайшие недели запланированы заезды на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между Ираном, Израилем и США.

Гран-при Бахрейна намечен на 12 апреля, Гран-при Саудовской Аравии – на 19 апреля. Этапы WEC должны пройти в Катаре 22-23 и 26-28 марта.

«Мои мысли как президента ФИА – с теми, кого затронули недавние события на Ближнем Востоке. Мы глубоко опечалены тем, что потеряны жизни людей, и поддерживаем пострадавшие семьи и сообщества.

В этот момент неопределенности мы надеемся на спокойствие, безопасность и быстрое возвращение к стабильности. Диалог и защита гражданского населения должны оставаться приоритетами.

Мы находимся в тесном контакте с нашими клубами, промоутерами чемпионатов, командами и коллегами, которые находятся на месте событий, и следим за ситуацией внимательно и ответственно.

Мы оцениваем календарь чемпионата мира по гонкам на выносливость и «Формулы-1». Безопасность и благополучие будут определять решения.

Наша организация выстроена на основе единства и общей цели. Сейчас это единство важно как никогда», – говорится в заявлении.

«Ф-1» отреагировала на конфликт на Ближнем Востоке: «Серия пристально следит за ситуацией»

Журналист Слэйтер: «Тяжело так быстро найти замену для ближневосточных гонок. «Ф-1» надеется на деэскалацию»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Джона Нобла
logoМохаммед бен Сулайем
logoWEC
Гран-при Саудовской Аравии
Гран-при Бахрейна
logoФормула-1
logoФИА
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Контакты с ГП в США разорвут или "вы не понимаете - это другое"?
Бабло и политика будут определять, а не безопасность
