  • Сэм Берд о работе с Шумахером: «Способность Михаэля сплачивать команду была потрясающей, коммуникативные навыки – невероятными»
Сэм Берд о работе с Шумахером: «Способность Михаэля сплачивать команду была потрясающей, коммуникативные навыки – невероятными»

Берд рассказал, какие качества Шумахера ему больше всего запомнились.

Бывший гонщик WEC и «Формулы E» Сэм Берд сообщил, как работал с Михаэлем Шумахером в «Мерседесе» – британец проводил за команду тесты новичков в 2010 году, а также заезды в 2012-м.

«Его способность сплачивать и объединять команду вокруг себя, а также формировать ее так, как он хотел, была потрясающей.

Нико [Росберг] проявлял себя очень четко и здорово, когда речь шла о работе с машиной, с числами, с повышением эффективности, в том числе в плане программного обеспечения. Но коммуникативные навыки Михаэля были просто невероятными, и он извлекал максимум в этом плане.

Что я почерпнул у Михаэля, так это важность выстраивания отношений с членами команды. Вот главный момент. И, пожалуй, понял, что нужно не бояться задавать вопросы. Если Михаэль был в чем-то не уверен, то спрашивал инженеров: «Что я могу улучшить? Где можно внести изменения в этом повороте или в этой точке торможения?»

Никогда не было такого поведения: «Я семикратный чемпион мира, я все знаю». Он всегда пытался прибавить, отточить свои навыки.

Я никогда не возносил его на пьедестал при личном общении. И хотя внутри себя я действительно ставил его на пьедестал, ему я никогда это не показывал.

Если ты находился в его узком кругу, боже ты мой, каким же он был приятным человеком. Мне невероятно повезло с ним поработать, и это не обернулось разочарованием – ничего подобного. Думаю, порой люди встречают своих героев, и те их подводят или все складывается не очень хорошо. Я работал со своим героем, и он был просто лучшим», – признался Берд.

Мартин Брандл: «Сенне и Шумахеру понравились бы болиды 2026 года»

Дэвид Култхард: «Среди Шумахера, Хэмилтона, Сенны и Ферстаппена меньше всего спорных моментов на трассе было у Льюиса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Он ещё в Феррари с инженерами и механиками постоянно в гараже время проводил, пытался разобраться в чём-то, что-то подсказывал, где-то помогал. Коллектив был одной семьёй
О Гамильтоне такого не скажут.
