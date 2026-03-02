Лоран Мекьес: «Вполне уверен, что сейчас «Ред Булл» отстает от лидирующей группы»

Мекьес оценил положение «Ред Булл» перед сезоном-2026.

Руководитель «Ред Булл » поделился мнением о положении дел команды перед стартом грядущего сезона.

«На пит-лейн разворачивается интересная игра, призванная отвлечь внимание от конкуренции. Наш подход заключается в том, чтобы не создавать шум и концентрироваться на себе.

У нас очень много работы. К сожалению, нас нельзя назвать лидерами. Мы вполне уверены, что сейчас мы отстаем от лидирующей группы.

Тем не менее будет справедливо отметить, что, вероятно, добрая часть пит-лейн удивилась тому факту, что мы смогли выступить на тестах с таким уровнем стабильности – если учитывать наш совершенно новый проект [собственного мотора].

Опять же, это то, чем наши люди в Милтон-Кейнсе должны гордиться. Предстоящая борьба будет серьезной – потребуется много времени, чтобы достичь желаемого уровня», – сказал Мекьес.

