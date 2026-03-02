Фото
5

«Ф-1» выложила постер с 22 гонщиками к 1-му этапу сезона-2026

«Формула-1» опубликовала постер к Гран-при Австралии – первой гонке сезона-2026.

Этап состоится в Мельбурне 6-8 марта.

«Впервые в 2026 году – началась гоночная неделя!

В этот уик-энд 22 пилота выедут на трассу в Австралии в рамках первого этапа сезона», – написали в соцсетях серии.

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?

Рекорды в «Ф-1» пора обновить? Ферстаппен, Хэмилтон и Алонсо переписывают историю

Изображение: соцсети «Формулы-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
Гран-при Австралии
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Честно признаться, выглядит крайне убого. Как афиша в провинциальном кинотеатре.
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Честно признаться, выглядит крайне убого. Как афиша в провинциальном кинотеатре.
А так и будет, когда к 50 кругу два болида на трассе останется
напоминает дурацкие фото с дурацкими рожами наших одноклассников))
Ответ y3537
напоминает дурацкие фото с дурацкими рожами наших одноклассников))
А Хэм похож на одноклассника, который болел, когда все фотографировались, а потом принёс старое фото, и его не очень качественно вставили. Бывало такое в дофотошопные годы.
возможно Алонсо и Стролл здесь лишние🌚
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дэвид Крофт: «Мой прогноз – к концу 2026 года Ферстаппен уже не будет гонщиком «Ред Булл»
сегодня, 19:01
Гран-при Австралии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 19:00
Алекс Албон: «В расстановке сил сейчас «Уильямс» находится по второй половине средней группы»
сегодня, 18:45
В случае отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии «Ф-1» не сможет заменить их другими Гран-при (Адам Купер)
сегодня, 18:23
Макс Ферстаппен: «Просто хочется нормально провести Гран-при Австралии и заработать хорошие очки»
сегодня, 17:56
Изак Аджар: «У меня нет конкретных целей на Гран-при Австралии. Для начала важно просто добраться до финиша»
сегодня, 17:34
Штраф Боттаса в 5 позиций на старте Гран-при Австралии был аннулирован благодаря новым правилам
сегодня, 16:58
Шарль Леклер: «Как кажется, «Мерседес» сейчас сильнее «Феррари». Нам нужно избегать чрезмерных реакций»
сегодня, 15:45
Ландо Норрис: «Не думаю, что «Макларен» начинает сезон в положении отстающего»
сегодня, 15:07
Макс Ферстаппен: «Мне все равно чем управлять – этой машиной, прошлогодней, или тележкой из супермаркета. Я всегда буду атаковать на пределе»
сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
вчера, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Рекомендуем