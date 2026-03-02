«Ф-1» выложила постер с 22 гонщиками к 1-му этапу сезона-2026

«Формула-1 » опубликовала постер к Гран-при Австралии – первой гонке сезона-2026.

Этап состоится в Мельбурне 6-8 марта.

«Впервые в 2026 году – началась гоночная неделя!

В этот уик-энд 22 пилота выедут на трассу в Австралии в рамках первого этапа сезона», – написали в соцсетях серии.

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?

Рекорды в «Ф-1» пора обновить? Ферстаппен, Хэмилтон и Алонсо переписывают историю

Изображение: соцсети «Формулы-1»