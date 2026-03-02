«Ф-1» выложила постер с 22 гонщиками к 1-му этапу сезона-2026
«Формула-1» опубликовала постер к Гран-при Австралии – первой гонке сезона-2026.
Этап состоится в Мельбурне 6-8 марта.
«Впервые в 2026 году – началась гоночная неделя!
В этот уик-энд 22 пилота выедут на трассу в Австралии в рамках первого этапа сезона», – написали в соцсетях серии.
Изображение: соцсети «Формулы-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Честно признаться, выглядит крайне убого. Как афиша в провинциальном кинотеатре.
А так и будет, когда к 50 кругу два болида на трассе останется
напоминает дурацкие фото с дурацкими рожами наших одноклассников))
А Хэм похож на одноклассника, который болел, когда все фотографировались, а потом принёс старое фото, и его не очень качественно вставили. Бывало такое в дофотошопные годы.
возможно Алонсо и Стролл здесь лишние🌚
