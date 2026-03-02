  • Спортс
  Оливер Бермэн о борьбе с Ферстаппеном: «Думал: «Лучший пилот в истории меня преследует»
4

Оливер Бермэн о борьбе с Ферстаппеном: «Думал: «Лучший пилот в истории меня преследует»

Бермэн назвал Ферстаппена лучшим в истории.

Пилот «Хааса» Оливер Бермэн поделился воспоминаниями о плотной борьбе с многократными чемпионами «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном из «Феррари» и Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» на прошлогоднем Гран-при Мехико.

«Я думал о том, что впервые сражаюсь колесо в колесо с Льюисом, с Максом, даже с Джорджем [Расселлом] и Пиастри. За некоторыми из этих пилотов я наблюдал, когда рос. Макс был на ТВ в 2016 году, когда мне было 11. Фактически в каждой гонке, которую я помню, участвовал Макс – и уж точно Льюис.

И вот я гоняюсь с этими парнями, позади меня Макс. У меня были мурашки, я думал: «Как же это круто, просто безумие. Это лучший пилот «Ф-1» в истории, и он меня преследует». Понимаете? Оказывает на меня большое давление. И я думал: «Это то, зачем я живу. Это моя жизнь».

Когда мы сражались колесо в колесо, он был просто соперником, но в то же время ты знаешь, кто это такой, знаешь, что он ведет себя не так, как другие. Ты понимаешь, насколько он агрессивен, знаешь, что если дать ему на дюйм больше пространства, он это примет, воспользуется малейшей ошибкой.

Дело не в том, что он действовал как-то иначе, просто таково восприятие. Макс есть Макс, он лучший, так ведь?» – рассказал британец.

Герой «Ф-1» в Мексике: лучший финиш команды-аутсайдера, девушка в слезах, отец – ТВ-звезда

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст High Performance
4 комментария
Бермену бы у Панинары спросить, стоило ли так высказываться. И подкорректировать свое мировоззрение после совета гения-мыслителя
Ответ dn8zmw5c
Бермену бы у Панинары спросить, стоило ли так высказываться. И подкорректировать свое мировоззрение после совета гения-мыслителя
Если Бермен попадёт в клинику для душевнобольных, то спросит.
Ответ Alex1307
Если Бермен попадёт в клинику для душевнобольных, то спросит.
Он скорее всего будет в Феррари, когда Хэмилтон уйдет на пенсию. В принципе это почти то же самое
