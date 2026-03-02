Педро де ла Роса: «Оглядываться назад просто – но это не работает в автоспорте. Главное, что «Астон Мартин» медленный»

В «Астон Мартин» рассчитывают решить проблемы с болидом.

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса считает неправильным оправдывать проблемы команды поздним подключением Эдриана Ньюи к работе в прошлом году.

«Оглядываться назад всегда просто – но все эти «мы должны были», «нам не следовало» не работают в автоспорте. Если бы мы приступили к работе над болидом раньше, если бы Эдриан был здесь не со 2 марта, а раньше, если бы «Хонда » ушла и вернулась – сплошные «если» и «но».

Главное, что мы медленные. Мы не там, где хотели бы быть – так что мы составим план. Мы точно знаем, в чем проблема, так что будем смотреть вперед, а не назад. Очень легко списать все на то, что мы поздно приступили к разработке болида, там много причин.

Важно то, что теперь мы знаем о своем положении – и это придает нам уверенности в том, что медленно и постепенно мы сможем изменить ситуацию», – сказал де ла Роса.

