Гельмут Марко о новом регламенте: «Конечно, это не «Формула-1» в ее первоначальном понимании»
Бывший советник «Ред Булл» поделился мнением о новом регламенте «Ф-1».
«Все говорят о новых правилах. Потеряет ли «Формула-1» свою привлекательность из-за них? Сперва нужно подождать и дать новым правилам шанс.
Некоторые критикуют тот факт, что больше это не классические гонки, где ты выжимаешь всю скорость и стараешься пройти каждый поворот как можно быстрее. Теперь нужно думать обо всем круге, а не только о следующем повороте – и все для сохранения энергии.
Конечно, это не «Формула-1» в ее первоначальном понимании. Однако, если гонки станут захватывающими и насыщенными, самым трудным будет объяснить зрителям, кто в каком режиме едет. В этом случае правила явно слишком сложные», – сказал Марко.
Чтобы снять еще один «шедевр» для Нетфликс, где будет куча кнопочек и огоньков?
Зачем серия вводит какие-то нововведения? Вроде бы ответ очевиден. Ф1 больше не ориентируется на аксакалов, тоскующих по звуку V12, а делает ставку на молодежь и зарабатывание денег. Аудитория растет, команды становятся дороже и дороже, денег в серии куры не клюют - то есть, у Ф1 все хорошо и небольшая кучка старперов, которых всё не устраивает, погоды не делает.