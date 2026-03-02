  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко о новом регламенте: «Конечно, это не «Формула-1» в ее первоначальном понимании»
12

Гельмут Марко о новом регламенте: «Конечно, это не «Формула-1» в ее первоначальном понимании»

Марко оценил правила «Ф-1» 2026 года.

Бывший советник «Ред Булл» поделился мнением о новом регламенте «Ф-1».

«Все говорят о новых правилах. Потеряет ли «Формула-1» свою привлекательность из-за них? Сперва нужно подождать и дать новым правилам шанс.

Некоторые критикуют тот факт, что больше это не классические гонки, где ты выжимаешь всю скорость и стараешься пройти каждый поворот как можно быстрее. Теперь нужно думать обо всем круге, а не только о следующем повороте – и все для сохранения энергии.

Конечно, это не «Формула-1» в ее первоначальном понимании. Однако, если гонки станут захватывающими и насыщенными, самым трудным будет объяснить зрителям, кто в каком режиме едет. В этом случае правила явно слишком сложные», – сказал Марко.

Рекорды в «Ф-1» пора обновить? Ферстаппен, Хэмилтон и Алонсо переписывают историю
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Kleine Zeitung
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoРед Булл
регламент
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"самым трудным будет объяснить зрителям", что это гонки
Ну в принципе он прав. Это уже не та старая добрая ф-1, где рёв моторов, а команды рождались и умирали пачками. С другой стороны вы сами пошли по "зелёному пути", так что теперь посыпать голову пеплом? В любом случае это будет гонка элитных пилотов на которую все захотят посмотреть.
Так зачем они такую лажу сделали? В чем смысл?
Чтобы снять еще один «шедевр» для Нетфликс, где будет куча кнопочек и огоньков?
Ответ Proper Chels
Так зачем они такую лажу сделали? В чем смысл? Чтобы снять еще один «шедевр» для Нетфликс, где будет куча кнопочек и огоньков?
Как можно рассуждать о какой-то лаже, даже не посмотрев ни одной гонки по новому регламенту?
Зачем серия вводит какие-то нововведения? Вроде бы ответ очевиден. Ф1 больше не ориентируется на аксакалов, тоскующих по звуку V12, а делает ставку на молодежь и зарабатывание денег. Аудитория растет, команды становятся дороже и дороже, денег в серии куры не клюют - то есть, у Ф1 все хорошо и небольшая кучка старперов, которых всё не устраивает, погоды не делает.
Ответ vadned
Как можно рассуждать о какой-то лаже, даже не посмотрев ни одной гонки по новому регламенту? Зачем серия вводит какие-то нововведения? Вроде бы ответ очевиден. Ф1 больше не ориентируется на аксакалов, тоскующих по звуку V12, а делает ставку на молодежь и зарабатывание денег. Аудитория растет, команды становятся дороже и дороже, денег в серии куры не клюют - то есть, у Ф1 все хорошо и небольшая кучка старперов, которых всё не устраивает, погоды не делает.
Хотелось бы поставить минус, но пришлось поставить плюс. Ибо так оно и есть.
Доживём , через годик- другой какой-нибудь ИИ в шлемы вмонтируют и он пилотам будет в реальном времени рекомендации по лучшей тактике прохождения следующего поворота давать ... И после гонки , ночью, сами шлемы между собой будут обмениваться впечатлениями о гонке ...
Ответ заблокированному пользователю
Доживём , через годик- другой какой-нибудь ИИ в шлемы вмонтируют и он пилотам будет в реальном времени рекомендации по лучшей тактике прохождения следующего поворота давать ... И после гонки , ночью, сами шлемы между собой будут обмениваться впечатлениями о гонке ...
Подсказки пилотам запрещены.
Тоже самое можно сказать и про прошлый регламент в сравнениее с нулевыми. Не выжимать все из машины, а экономить топливо и шины, на что неоднократно жаловался тот же Алонсо. И подозреваю тоже самое было бы, если сравнивать нулевые и 70-80. Всегда, когда что-то меняется все будут ныть - это нормально для людей)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дэвид Крофт: «Мой прогноз – к концу 2026 года Ферстаппен уже не будет гонщиком «Ред Булл»
вчера, 19:01
Гран-при Австралии-2026. Расписание трансляций
вчера, 19:00
Алекс Албон: «В расстановке сил сейчас «Уильямс» находится во второй половине средней группы»
вчера, 18:45
В случае отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии «Ф-1» не сможет заменить их другими Гран-при (Адам Купер)
вчера, 18:23
Макс Ферстаппен: «Просто хочется нормально провести Гран-при Австралии и заработать хорошие очки»
вчера, 17:56
Изак Аджар: «У меня нет конкретных целей на Гран-при Австралии. Для начала важно просто добраться до финиша»
вчера, 17:34
Штраф Боттаса в 5 позиций на старте Гран-при Австралии был аннулирован благодаря новым правилам
вчера, 16:58
Шарль Леклер: «Как кажется, «Мерседес» сейчас сильнее «Феррари». Нам нужно избегать чрезмерных реакций»
вчера, 15:45
Ландо Норрис: «Не думаю, что «Макларен» начинает сезон в положении отстающего»
вчера, 15:07
Макс Ферстаппен: «Мне все равно чем управлять – этой машиной, прошлогодней, или тележкой из супермаркета. Я всегда буду атаковать на пределе»
вчера, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Рекомендуем