Тото Вольфф: «Макларен» за пару гонок восстал из пепла, как феникс, и с тех пор выигрывает титулы»

Вольфф привел в пример «Макларен», рассуждая о сближении команд «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф отреагировал на слова руководителя «Феррари » Фредерика Вассера , который заявил, что коллективы «Формулы-1» сблизятся по мере накопления опыта.

«Полностью согласен с Фредом. Разумеется, с годами знания накапливаются, и на решетке есть много очень компетентных команд, очень компетентных специалистов. Посмотрим, насколько быстро получится перевернуть ситуацию.

«Макларен » несколько лет испытывал большие проблемы, а затем за пару гонок восстал из пепла, как феникс, и с тех пор выигрывает титулы.

У всех равные возможности. Может, какая-то команда сейчас находится среди середняков или не столь высоко, как ей бы хотелось, но кто знает, где она окажется через шесть месяцев», – заявил босс.

