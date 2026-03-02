  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тото Вольфф: «Макларен» за пару гонок восстал из пепла, как феникс, и с тех пор выигрывает титулы»
1

Тото Вольфф: «Макларен» за пару гонок восстал из пепла, как феникс, и с тех пор выигрывает титулы»

Вольфф привел в пример «Макларен», рассуждая о сближении команд «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф отреагировал на слова руководителя «Феррари» Фредерика Вассера, который заявил, что коллективы «Формулы-1» сблизятся по мере накопления опыта.

«Полностью согласен с Фредом. Разумеется, с годами знания накапливаются, и на решетке есть много очень компетентных команд, очень компетентных специалистов. Посмотрим, насколько быстро получится перевернуть ситуацию.

«Макларен» несколько лет испытывал большие проблемы, а затем за пару гонок восстал из пепла, как феникс, и с тех пор выигрывает титулы.

У всех равные возможности. Может, какая-то команда сейчас находится среди середняков или не столь высоко, как ей бы хотелось, но кто знает, где она окажется через шесть месяцев», – заявил босс.

Фредерик Вассер: «Команды сблизятся по темпу – но это произойдет спустя несколько сезонов»

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoТото Вольфф
logoМакларен
logoФредерик Вассер
logoФормула-1
logoМерседес
logoФеррари
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Он забыл,где Макларен был был в 2014-2024 годах?
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дэвид Крофт: «Мой прогноз – к концу 2026 года Ферстаппен уже не будет гонщиком «Ред Булл»
вчера, 19:01
Гран-при Австралии-2026. Расписание трансляций
вчера, 19:00
Алекс Албон: «В расстановке сил сейчас «Уильямс» находится во второй половине средней группы»
вчера, 18:45
В случае отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии «Ф-1» не сможет заменить их другими Гран-при (Адам Купер)
вчера, 18:23
Макс Ферстаппен: «Просто хочется нормально провести Гран-при Австралии и заработать хорошие очки»
вчера, 17:56
Изак Аджар: «У меня нет конкретных целей на Гран-при Австралии. Для начала важно просто добраться до финиша»
вчера, 17:34
Штраф Боттаса в 5 позиций на старте Гран-при Австралии был аннулирован благодаря новым правилам
вчера, 16:58
Шарль Леклер: «Как кажется, «Мерседес» сейчас сильнее «Феррари». Нам нужно избегать чрезмерных реакций»
вчера, 15:45
Ландо Норрис: «Не думаю, что «Макларен» начинает сезон в положении отстающего»
вчера, 15:07
Макс Ферстаппен: «Мне все равно чем управлять – этой машиной, прошлогодней, или тележкой из супермаркета. Я всегда буду атаковать на пределе»
вчера, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Рекомендуем