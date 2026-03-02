Тото Вольфф: «Макларен» за пару гонок восстал из пепла, как феникс, и с тех пор выигрывает титулы»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф отреагировал на слова руководителя «Феррари» Фредерика Вассера, который заявил, что коллективы «Формулы-1» сблизятся по мере накопления опыта.
«Полностью согласен с Фредом. Разумеется, с годами знания накапливаются, и на решетке есть много очень компетентных команд, очень компетентных специалистов. Посмотрим, насколько быстро получится перевернуть ситуацию.
«Макларен» несколько лет испытывал большие проблемы, а затем за пару гонок восстал из пепла, как феникс, и с тех пор выигрывает титулы.
У всех равные возможности. Может, какая-то команда сейчас находится среди середняков или не столь высоко, как ей бы хотелось, но кто знает, где она окажется через шесть месяцев», – заявил босс.
