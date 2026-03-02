Оливер Бермэн: «Алонсо в «Феррари» выдал одни из своих лучших сезонов, но болид не позволял победить»

Бермэн высказался об опыте Алонсо и выступлениях Фернандо за «Феррари».

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн ответил, к кому из коллег обратился бы за советом – по мнению британца, идеальным наставником стал бы гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо .

«Безусловно, к кому-то из парней с опытом. Пожалуй, к Фернандо. Мне кажется, он прошел через все, его так высоко ценят – все на решетке.

Я слушал подкаст с ним, все эти отличные истории, а также у него были и трудности. Когда он выступал за «Феррари », то, думаю, выдал одни из своих лучших сезонов в плане выступлений, но болид не позволял победить. Здорово было бы иметь такого наставника.

Какой вопрос я бы задал? Что он мог бы посоветовать 20-летнему Фернандо? Ведь я сейчас в таком положении. Я новичок в мире «Формулы-1», все эти вещи случаются со мной впервые. О чем жалеет Фернандо? Что ему стоило делать или знать тогда?» – сообщил британец.

