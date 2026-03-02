  • Спортс
  Оливер Бермэн: «Алонсо в «Феррари» выдал одни из своих лучших сезонов, но болид не позволял победить»
Оливер Бермэн: «Алонсо в «Феррари» выдал одни из своих лучших сезонов, но болид не позволял победить»

Бермэн высказался об опыте Алонсо и выступлениях Фернандо за «Феррари».

Пилот «Хааса» Оливер Бермэн ответил, к кому из коллег обратился бы за советом – по мнению британца, идеальным наставником стал бы гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Безусловно, к кому-то из парней с опытом. Пожалуй, к Фернандо. Мне кажется, он прошел через все, его так высоко ценят – все на решетке.

Я слушал подкаст с ним, все эти отличные истории, а также у него были и трудности. Когда он выступал за «Феррари», то, думаю, выдал одни из своих лучших сезонов в плане выступлений, но болид не позволял победить. Здорово было бы иметь такого наставника.

Какой вопрос я бы задал? Что он мог бы посоветовать 20-летнему Фернандо? Ведь я сейчас в таком положении. Я новичок в мире «Формулы-1», все эти вещи случаются со мной впервые. О чем жалеет Фернандо? Что ему стоило делать или знать тогда?» – сообщил британец.

Рекорды в «Ф-1» пора обновить? Ферстаппен, Хэмилтон и Алонсо переписывают историю

Алонсо уйдет из «Ф-1» в конце 2026-го, если «Астон Мартин» не будет сражаться с лидерами, вероятнее всего (Marca)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст High Performance
4 комментария
Алонсо в Феррари это одно из лучших выступлений в истории и точно лучшее в 21 веке. Это был какой-то дьявол. У красных тогда не было доминирующего болида,но благодаря Алонсо,практически на любом этапе у болельщиков красных были надежды на успех. Столько лет уже прошло,как будто вчера…
Алонсо в Феррари это одно из лучших выступлений в истории и точно лучшее в 21 веке. Это был какой-то дьявол. У красных тогда не было доминирующего болида,но благодаря Алонсо,практически на любом этапе у болельщиков красных были надежды на успех. Столько лет уже прошло,как будто вчера…
Прекрасно помним как он полгонки за Петровым болтался без единой попытки обгона ;)))
Не «одни из», а лучшие. Это был его прайм.

Если бы машина была хотя бы на том уровне, на котором была у Феттеля в фурах - у Сэбика не было бы шансов, несмотря на космовоз рб.

Ну там же реально корыто было, на котором Масса, пусть и сдавший еле попадал в топ-10, и то не всегда.
Болид Петрова)
Рекомендуем