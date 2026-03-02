3

Энтони Дэвидсон: «Пиастри не посыпался в 2025-м – все решили нюансы»

Дэвидсон призвал не драматизировать неудачи Пиастри в конце 2025 года.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон проанализировал ошибки гонщика «Макларена» Оскара Пиастри, которые не позволили ему выиграть титул в прошлом сезоне.

Австралиец лидировал в чемпионате, но в итоге проиграл своему напарнику Ландо Норрису и пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Не думаю, что он развалился. Просто Макс и Ландо разогнались и выжимали больше из болида. Им было нечего терять, и я не считаю, что Оскар посыпался. Просто какие-то вещи сложились не в его пользу.

Он вполне мог сохранить набранный ход. Он вполне мог не заблокировать колеса в Баку и не влететь в стену. Если бы он избежал этого, то стал бы чемпионом мира – очков бы хватило.

Все решили нюансы, как в 2021 году, в борьбе между Максом и Льюисом [Хэмилтоном]. Небольшие факторы накапливаются, и для нас это выглядит как нечто большое и драматичное.

Но не думаю, что ему вообще нужно менять подход. Если бы прошлый сезон переиграли заново, он вполне мог бы выиграть, делая абсолютно то же самое. Пара небольших корректировок – и исход был бы совершенно другим», – заявил Дэвидсон.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Он просто медленнее, совсем не намного, но стабильно. И Норриса, и тем более Ферстапенна.
